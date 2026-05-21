A. Marčiulionio repliką dėl rinktinės išgirdęs R. Kurtinaitis krepšininkui turėjo atsaką

Jame taip pat galima išvysti ir kitus 29 potencialiai rinktinės marškinėlius liepos mėnesį vyksiančioje pasaulio čempionato atrankoje galinčius apsivilti krepšininkus.
Jei dabar A. Marčiulionis sulaukė R. Kurtinaičio kvietimo, vasarį vykusio atrankos lango metu 24-erių gynėjas nebuvo pakviestas.
Tuomet be Arno Veličkos kovojusi Lietuvos rinktinė nusileido Islandijai, o pats A. Marčiulionis viešai pridūrė, kad jis būtų mielai padėjęs Lietuvos rinktinei, tačiau jokio kvietimo tada negavo.
„Aš jau sakiau, kad būčiau varęs į vasario „langą“, – vos prisijungęs prie „Ryto“ ekipos teigė krepšininkas.
Į šiuos krepšininko žodžius sureagavo ir Lietuvos rinktinės treneris R. Kurtinaitis.
Ketvirtadienį vykusios spaudos konferencijos metu jis pridūrė, kad rinktinės kandidatų sąrašą sudaro jis, o ne patys žaidėjai.
„Aš norėčiau turėti kažkokią tvarką. Skaičiau, kad siūlėsi dar daugiau žaidėjų, tačiau rinktinė nėra ta vieta, kuriai siūlaisi. Jau gerai, kad siūlaisi, bet yra žaidėjai, kurie mums reikalingi. Augustą aš pažįstu nuo mažens, jo tėtį – labai puikiai.
Praėjusią vasarą jis negalėjo atvykti, nes treniravosi su NBA komandomis. Visa tai seku, matau. Tačiau per langus, kai mes turime vieną treniruotę prieš rungtynes, tai mes negalime žinoti, kaip jis bus integruotas į komandinį žaidimą, į Europos krepšinį.
Žinome, kad kiekvienas pralaimėjimas yra skaudus bei gali uždaryti mums kelionę į pasaulio čempionatą. Tokių rizikų aš prisibijau.
Dabar Augustas bus kviečiamas į rinktinę, turėsime daugiau treniruočių ir galėsime jį patikrinti. Ką aš mačiau, tai daug dalykų man tinka, bet daug dalykų Augustui reikia taisyti ir išmokti.
Dabar jis yra rinktinės kandidatas. Gaila, kad viskas gavosi atbuline tvarka ir rezervinę rinktinę turėsime tik vasaros pabaigoje, bet mes jį paimsime į pagrindinę rinktinę ir pažiūrėsime, ko jam trūksta“, – kalbėjo R. Kurtinaitis.
Liepos liepos 2–6 dienomis Lietuvos rinktinė susikaus su Italijos ir Didžiosios Britanijos krepšininkais.
Šiuo metu lietuviai pasaulio čempionato atrankoje per ketverias sužaistas rungtynes yra iškovoję 2 pergales ir patyrę 2 pralaimėjimus.