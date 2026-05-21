Cirkas Atėnuose tęsiasi: atšauktas lemtingas susitikimas, „Panathinaikos“ treneris dirba toliau

Buvo skelbta, kad ketvirtadienį turko trenerio laukė susitikimas su ekipos savininku Dimitriu Giannakopoulu, tačiau jis galiausiai buvo atšauktas.
Kol kas E. Atamanas darbus tęs iki sezono pabaigos. Tuo tarpu pats D. Giannakopoulos savo „Instagram“ paskyroje išplatino trenerį palaikančią žinutę.
„Kas pamiršta tuos momentus ir pasiekia ribą, kai nuvertina žmones ir situacijas, nėra vertas sakyti, kad myli mūsų komandą... Daugiau – šiek tiek vėliau, nes mes taip pat turime dirbti“, – rašė DPG vadinamas ekstravagantiškasis verslininkas.
Visgi po poros valandų D. Giannakopoulos išplatino dar vieną žinutę, kurią galima interpretuoti įvairiai.
„Žodžiais pabaiga neateis. Ji buvo pasiekta veiksmais žymiai anksčiau“, – ant lentos parašytų žodžių nuotrauką įkėlė DPG.
E. Atamanas kontraktą su „Panathinaikos“ turi dar vienam sezonui, tačiau kyla mažai abejonių, kad po to, kai į namų arenoje vyksiantį Eurolygos finalo ketvertą nebuvo patekta turint brangiausią komandą lygoje, su turku bus atsisveikinta.
Pats E. Atamanas šį sezoną buvo teigęs, kad nelaimėjęs Graikijos lygos arba Eurolygos pasitrauks iš savo posto pats. Apie tai paklaustas po pralaimėjimo penktosiose Eurolygos ketvirtfinalio rungtynėse su „Valencia Basket“ E. Atamanas klausimo vengė ir paliko spaudos konferenciją.
Erginas Atamanas, Dimitris Giannakopoulos, Atėnų Panathinaikos
