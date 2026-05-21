Didžiuliame Lietuvos rinktinės kandidatų sąraše – trys NBA žaidėjai

2026 m. gegužės 21 d. 12:00
Ketvirtadienį Ąsociacija „Lietuvos krepšinis“ paskelbė išplėstinį Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kandidatų sąrašą, kuriame yra net 30 pavardžių.
Tarp sąraše minimų žmonių – ir trys NBA lietuviai: Jonas Valančiūnas, Kasparas Jakučionis ir Matas Buzelis. Traumą besigydančio Domanto Sabonio sąraše nėra.
Lietuvos rinktinė liepos 2-ąją savų sirgalių akivaizdoje susitiks su Didžiosios Britanijos nacionaline ekipa, kurią praėjusiais metais nugalėjo tik įspūdingo Igno Sargiūno pasirodymo dėka.
Liepos 5-ąją Rimo Kurtinaičio treniruojamų krepšininkų išvykoje lauks Italijos rinktinės iššūkis. Namie Italijai buvo pralaimėta 81:82.
Lietuvos rinktinės kandidatų sąrašas:
  • Įžaidėjai:
    • Kasparas Jakučionis, Arnas Velička, Kristupas Žemaitis, Augustas Marčiulionis, Dovydas Giedraitis.
  • Atakuojantys gynėjai:
    • Margiris Normantas, Ignas Sargiūnas, Ignas Brazdeikis, Matas Jogėla, Deividas Sirvydis, Mantas Rubštavičius.
  • Lengvieji puolėjai:
    • Gytis Radzevičius, Marius Grigonis, Paulius Murauskas, Arnas Butkevičius, Matas Buzelis, Edgaras Ulanovas.
  • Sunkieji puolėjai:
    • Ąžuolas Tubelis, Eimantas Bendžius, Paulius Danusevičius, Gytis Masiulis, Donatas Tarolis, Mindaugas Kačinas.
  • Vidurio puolėjai:
    • Marekas Blaževičius, Jonas Valančiūnas, Motiejus Krivas, Laurynas Birutis, Martinas Gebenas, Matas Vokietaitis, Martynas Echodas.
Sąraše nėra vieno geriausių Lietuvos puolėjų Tado Sedekerskio, kuris šiuo metu po traumos jau yra grįžęs į Vitorijos „Baskonia“ komandos rikiuotę.
Lietuva su 2 pergalėmis ir 2 pralaimėjimais D grupėje šiuo metu rikiuojasi antroje vietoje. Pirma – 3 pergales turinti Italija.
Į kitą etapą patenka trys geriausios grupės komandos, tačiau grupės etape surinktos pergalės ir pralaimėjimai turi įtakos ir tolesnėse kovose. Jose lietuvių greičiausiai lauks Turkijos, Serbijos bei Bosnijos ir Hercegovinos rinktinės.
