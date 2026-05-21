Eurolygoje nori žaisti dar vienas Artimųjų Rytų klubas

2026 m. gegužės 21 d. 10:41
Lrytas.lt
Šį sezoną pirmą kartą Eurolygos istorijoje čempionate dalyvavo klubas iš Artimųjų Rytų – „Dubai Basketball“. Panašu, kad per artimiausius keletą metų Eurolygos sistemoje gali atsirasti ir dar viena tokia komanda.
Kaip praneša „BasketNews“ žurnalistas Donatas Urbonas, Abu Dabyje kuriamas projektas nori iš pradžių prisijungti prie Adrijos lygos (ABA), o vėliau žengti ir į Eurolygą.
ABA lygoje startas yra planuojamas 2027-28 m. sezone, o į Eurolygos šeimą būtų žengiama dar po metų – lygiai taip pat, kaip tai per pastaruosius dvejus metus padarė „Dubai Basketball“.
Abu Dabyje 2025-aisiais vyko Eurolygos finalo ketvertas, jis ten numatomas rengti ir 2027-aisiais bei 2029-aisiais.
Panašiomis galimybėmis jungti prie Eurolygos šiuo metu domisi ir Dohoje (Kataras) planuojama kurti komanda.
