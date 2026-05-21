Eurolygoje nori žaisti dar vienas Artimųjų Rytų klubas

Kaip praneša „BasketNews“ žurnalistas Donatas Urbonas, Abu Dabyje kuriamas projektas nori iš pradžių prisijungti prie Adrijos lygos (ABA), o vėliau žengti ir į Eurolygą.
ABA lygoje startas yra planuojamas 2027-28 m. sezone, o į Eurolygos šeimą būtų žengiama dar po metų – lygiai taip pat, kaip tai per pastaruosius dvejus metus padarė „Dubai Basketball“.
Abu Dabyje 2025-aisiais vyko Eurolygos finalo ketvertas, jis ten numatomas rengti ir 2027-aisiais bei 2029-aisiais.
Panašiomis galimybėmis jungti prie Eurolygos šiuo metu domisi ir Dohoje (Kataras) planuojama kurti komanda.