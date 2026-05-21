Kas yra kas LKL ketvirtfinalyje: ambicingas „Neptūnas“ prieš stabiliuosius „Gargždus“

Tiesa, „Neptūnas“ turi stipresnius kozirius ir reguliariajame sezone užėmė aukštesnę trečiąją vietą. Tačiau Klaipėdos komanda šeštąją vietą užėmusius „Gargždus“ aplenkė vos dviem pergalėmis. Klaipėdiečiai per 32 rungtynes laimėjo 17 kartų, Gargždų krepšininkai – 15 kartų.
Kone didžiausią nerimą Klaipėdos sirgaliams turėtų kelti tai, kad trečiajame ir ketvirtajame ratuose dvejas tarpusavio rungtynes laimėjo Gargždų krepšininkai.
„Gargždai“ apskritai buvo viena iš stabiliausių LKL komandų. Lygos naujokai per visą sezoną išvengė nuopuolių ir nė karto nepralaimėjo daugiau negu trejų rungtynių iš eilės. Nors ilgų pergalių virtinių taip pat nebuvo, treneriui Tomui Rinkevičiui pavyko sukurti stiprius ryšius tarp žaidėjų bei pasiekti, kad visi krepšininkai jaustųsi reikalingi ir pasitikėtų vienas kitu.
„Neptūnas“ pasigirti stabilumu negalėjo. Visai neseniai – balandžio pabaigoje ir gegužės pradžioje – Klaipėdos komanda patyrė net penkis iš eilės pralaimėjimus ir šią nesėkmių virtinę nutraukė tik per paskutines reguliariojo sezono rungtynes su „Jonava“.
Skaičiuojant visus turnyrus, ši virtinė net nebuvo ilgiausia – vasario mėnesį Gedimino Petrausko penketas Europos taurės turnyre, Lietuvos lygoje ir Lietuvos taurės finalo ketverte pralaimėjo šešerias iš eilės rungtynes.
Nors ne viskas ir ne visada pavyksta, klaipėdiečių puolimo trišakis, kurį sudaro Arnas Velička, Rihardas Lomažas ir Donatas Tarolis, palaikomas kitų krepšininkų, gali persmeigti bet kurį varžovą.
Pastarosiomis savaitėmis aštriausias puolimo smaigalys buvo R.Lomažas. Jis per šešerias iš aštuonerių praėjusių rungtynių pelnė 20 ar daugiau taškų.
Rezultatyviausi „Gargždų“ žaidėjai Justinas Turneris ir Jalonas Pipkinsas individualiu meistriškumu nusileidžia „Neptūno“ lyderiams, bet šių dviejų amerikiečių pašėlę metimai neretai varžovų gretose sukelia ne mažesnę sumaištį negu A.Veličkos ar R.Lomažo veiksmai.
Dviem kitiems „Gargždų“ pagrindinio penketo krepšininkams šį ketvirtfinalio serija bus ypatinga. Deividas Gailius ir Nojus Mineikis yra klaipėdiečiai ir ne vieną sezoną praleido vilkėdami „Neptūno“ aprangą.
Beje, Lietuvos krepšinio lygoje „Neptūnas“ ir „Gargždai“ yra artimiausi kaimynai. Nuo „Švyturio“ arenos iki Gargždų sporto centro tiesiausiu keliu – vos 17 kilometrų.
***
„Neptūnas“
LKL reguliarusis sezonas
Reguliariajame sezone laimėjo 17 iš 32 rungtynių ir užėmė 3 vietą.
Lyderiai: R.Lomažas – 16,7 tšk., 4,2 rez.perd., A.Velička – 14,4 tšk., 7 rez.perd., D.Tarolis – 12,2 tšk., Z.Watermanas – 10,7 tšk., 4,9 atk.kam., H.Cleary – 9 tšk.
Treneris Gediminas Petrauskas (nuo 2025 m. vasaros).
Sezono viduryje išvyko J.Karnikas (5,7 tšk.), J.Tuckeris (5,4 tšk.), E.Mockevičius (4,4 tšk.).
Žiūrovų vidurkis – 2325.
Kiti turnyrai
Lietuvos taurės ketvirtfinalyje nugalėjo „Nevėžį“ 87:76 ir 87:67, pusfinalyje pralaimėjo „Žalgiriui“ 81:119, rungtynėse dėl trečiosios vietos – „Lietkabeliui“ 73:94.
Europos taurės grupėje laimėjo 7 iš 18 rungtynių, užėmė 8 vietą ir nepateko į atkrintamąsias varžybas.
Praeitis
LKL be pertraukų žaidžia nuo pirmojo sezono (1993 m.). Į atkrintamąsias varžybas pateko 28-ąjį kartą. „Neptūnas“ į atkrintamąsias varžybas nepateko tik 1994, 1995, 1998 ir 2004 metais, o 2020 metais atkrintamosios varžybos nebuvo surengtos dėl pandemijos.
Iki šiol laimėjo 9 iš 27 ketvirtfinalio serijų, tarp jų – septynias iš eilės nuo 2013 iki 2019 metų. Penkis praėjusius sezonus (nuo 2021 iki 2025 m.) „Neptūnas“ ketvirtfinalyje pralaimėjo.
Pernai „Neptūnas“ ketvirtfinalyje pralaimėjo „Žalgiriui“ 0:2.
***
„Gargždai“
LKL reguliarusis sezonas
Reguliariajame sezone laimėjo 15 iš 32 rungtynių ir užėmė 6 vietą.
Lyderiai: J.Turneris – 16,5 tšk., 3,7 rez.perd., J.Pipkinsas – 12,5 tšk., N.Mineikis – 10,9 tšk., 5,2 atk.kam., P.Petrilevičius – 9,5 tšk., 6,2 atk.kam., D.Gailius – 8,7 tšk.
Treneris Tomas Rinkevičius (nuo 2025 m. vasaros).
Sezono viduryje išvyko J.Haginsas (14,3 tšk.), Dž.Slavinskas (12,7 tšk.), B.Griciūnas (11,3 tšk.), B.Horvathas (6,1 tšk.).
Žiūrovų vidurkis – 1294.
Kiti turnyrai
Lietuvos taurės pirmajame etape laimėjo 3 iš 8 rungtynių, užėmė paskutinę 5 vietą ir nepateko į ketvirtfinalį.
Praeitis
LKL žaidžia pirmą sezoną.
***
Tarpusavio rungtynės
Šį sezoną
Reguliariajame sezone komandos pasidalijo po dvi pergales. Dviejuose pirmuosiuose ratuose laimėjo „Neptūnas“ 102:74 (namie) ir 104:87 (išvykoje), bet kitas dvejas rungtynes laimėjo „Gargždai“ 81:70 (namie) ir 97:91 (išvykoje).