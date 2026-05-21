Kas yra kas LKL ketvirtfinalyje: „Rytas“ prieš nenuspėjamą „Juventus“

Iki šio sezono, kuriame „Rytas“ ir „Juventus“ vėl susirems ketvirtfinalyje.
Vilniaus komanda į LKL ketvirtfinalio dvikovą stoja jau prasivėdinus svaiguliui po pergalės Čempionų lygos turnyre. Giedriaus Žibėno vyrams grįžus iš auksu suspindusios Badalonos, per paskutines reguliariojo sezono rungtynes Gargžduose netgi buvo primintas nesėkmės skonis, tad „Ryto“ krepšininkai dar sykį galėjo įsitikinti, kad pergalių už gražias akis jiems niekas nedovanos.
Pralaimėjimas Gargžduose buvo patirtas žaidžiant be Jerricko Hardingo ir Artūro Gudaičio – pagrindinę komandos ašį sudarančių krepšininkų. Tačiau „Rytas“ visą sezoną periodiškai įkrisdavo į sunkiai paaiškinamas duobes, psichologiniu tvirtumu nepasižymėjo ir buvo sunkiai nuspėjamas.
Susiję straipsniai
Utenos komanda šiuo metu dar sunkiau nuspėjama. „Juventus“ rezultatai buvo labiausiai neproporcingi sudėčiai, ypač nuo vasario vidurio iki balandžio pabaigos, kai tuo metu dar Kęstučio Kemzūros treniruojama komanda patyrė net vienuolika iš eilės pralaimėjimų.
Naujas treneris Laimonas Eglinskas sutvarkė pirmtako paliktą jovalą, keturiomis iš eilės pergalėmis užtikrino septintąją vietą, bet nuo permainų praėjo per mažai laiko, kad paaiškėtų tikrosios komandos galimybės.
***
„Rytas“
LKL reguliarusis sezonas
Reguliariajame sezone laimėjo 20 iš 32 rungtynių ir užėmė 2 vietą.
Lyderiai: J.Hardingas – 17,4 tšk., I.Sargiūnas – 12,9 tšk., A.Marčiulionis – 12,6 tšk., 4,9 rez.perd., A.Gudaitis – 12,5 tšk., 7,2 atk.kam., G.Masiulis – 10,7 tšk.
Treneris Giedrius Žibėnas (nuo 2021 m. sausio; prieš tai buvo trenerio padėjėjas).
Sezono viduryje išvyko J.Walkeris (13,8 tšk.), G.Radzevičius (10,4 tšk.), J.Wiley (8,9 tšk.).
Žiūrovų vidurkis – 2832.
Kiti turnyrai
Lietuvos taurės ketvirtfinalyje nugalėjo „Šiaulius“ 97:82 ir 99:94, pusfinalyje – „Lietkabelį“ 106:89, finale pralaimėjo „Žalgiriui“ 85:101.
Čempionų lygos pirmojo etapo grupėje laimėjo 4 iš 6 rungtynių ir užėmė 1 vietą, antrojo etapo grupėje laimėjo 4 iš 6 rungtynių ir užėmė 1 vietą, ketvirtfinalyje nugalėjo „Nymburk“ 2:0, pusfinalyje – Lagūnos „Tenerife“ 87:69, finale – Atėnų AEK 92:86.
Praeitis
LKL be pertraukų žaidžia nuo pirmojo sezono (1993 m.). Į atkrintamąsias varžybas pateko 31-ąjį kartą. Vienintelį kartą į atkrintamąsias varžybas nepateko 1997 metais, 2012 metais iškart po reguliariojo sezono pateko į pusfinalį, o 2020 metais atkrintamosios varžybos nebuvo surengtos dėl pandemijos.
Iki šiol laimėjo 27 iš 29 ketvirtfinalio serijų, o pralaimėjimus patyrė tik 1995 ir 1996 metais. Nuo 2023 metų „Rytas“ visas ketvirtfinalio serijas laimėjo rezultatu 2:0.
Pernai „Rytas“ ketvirtfinalyje nugalėjo „Šiaulius“ 2:0.
***
„Juventus“
LKL reguliarusis sezonas
Reguliariajame sezone laimėjo 12 iš 32 rungtynių ir užėmė 7 vietą.
Lyderiai: H.Diarra – 13,2 tšk., 3,2 rez.perd., I.Vranešas – 12,9 tšk., 5,6 atk.kam., P.Valinskas – 12,4 tšk., M.Lewisas – 11,9 tšk., L.Uleckas – 11,8 tšk., 6,4 atk.kam., 3,1 rez.perd.
Treneris Laimonas Eglinskas (nuo 2026 m. balandžio).
Sezono viduryje išvyko D.Danielsas (16,5 tšk.), D.Sabeckis (6,7 tšk.), R.Schwiegeris (4,6 tšk.), E.Sederevičius (2,1 tšk.).
Žiūrovų vidurkis – 1375.
Kiti turnyrai
Lietuvos taurės pirmajame etape laimėjo 4 iš 8 rungtynių ir užėmė 2 vietą, ketvirtfinalyje pralaimėjo „Lietkabeliui“ 76:73 ir 68:81.
Čempionų lygos atrankos pirmajame etape nugalėjo Kauhajokio „Karhu“ 103:89, antrajame etape pralaimėjo Mursijos UCAM 71:81.
Praeitis
LKL žaidžia 17-ąjį sezoną (nuo 2009 m.). Į atkrintamąsias varžybas pateko 15-ąjį kartą. „Juventus“ vienintelį kartą į ketvirtfinalį nepateko 2012 m. (2020 m. atkrintamosios varžybos nebuvo surengtos dėl pandemijos).
Iki šiol laimėjo 5 iš 14 ketvirtfinalio serijų. „Juventus“ tris kartus laimėjo ketvirtfinalio seriją neturėdamas aikštės pranašumo, o į pusfinalį pateko 2010, 2011, 2015, 2016 ir 2021 metais
Pernai „Juventus“ ketvirtfinalyje pralaimėjo „Lietkabeliui“ 0:2.
***
Tarpusavio rungtynės
Šį sezoną
Reguliariajame sezone „Rytas“ laimėjo trejas iš ketverių rungtynių. Rugsėjo mėnesį „Rytas“ laimėjo Utenoje 92:85, sausį „Juventus“ atsiskaitė Vilniuje 99:96, antrojoje sezono pusėje Vilniaus komanda laimėjo ir išvykoje 87:82, ir namie 102:80.
Praeitis
Šios komandos žaidė penkias atkrintamųjų varžybų serijas. Visus penkis kartus laimėjo „Rytas“: 2010 metais – pusfinalyje, 2016 metais – mače dėl trečiosios vietos, 2013, 2018 ir 2019 metais – ketvirtfinalyje.
„Rytas“ keturias serijas laimėjo sausu rezultatu 2:0 arba 3:0. Tik 2019 metais ketvirtfinalyje „Juventus“ laimėjo vienerias rungtynes, bet „Rytas“ nugalėjo 2:1.
Vilniaus RytasUtenos JuventusLietuvos krepšinio lyga (LKL)
Rodyti daugiau žymių