Po pirmojo ketvirtfinalio mačo pralaimėjimo G. Žibėnas buvo ramus: „Serija tik prasideda“

Kitą mačą „Rytas“ žais šeštadienį namie, jei reikės trečiojo mačo – jis pirmadienį vyks taip pat Vilniuje.
„Tipinės atkrintamųjų kovų rungtynės, – spaudos konferenciją pradėjo G. Žibėnas. – Turėjome problemų ruošdamiesi mačui. Turėjome problemų ir šiandien, bet jokių priekaištų žaidėjams nėra. Didžiuojamės žaidėjais, jie kovėsi iki pat pabaigos. Serija tik prasideda.“
Paklaustas apie didžiausias komandos bėdas rungtynėse, treneris pirštu bedė į matomas problemas.
„Kai kurių dalykų negalime kontroliuoti – pavyzdžiui, pramestų baudų metimų. Antroje rungtynių pusėje prametėme gal 12. Kai kur galbūt pritrūko rotacijos. Pasistengsime užpumpuoti žaidėjus kitoms rungtynėms“, – sakė G.Žibėnas.
Prieš rungtynes Utenoje buvo paskelbtas oro pavojus ir komandos turėjo eiti į priedangą. Ar tai turėjo kažkokios įtakos rungtynėms?
„Ką aš žinau, ta pati situacija buvo abiem komandoms. Čia tikrai ne ta priežastis“, – kalbėjo Vilniaus ekipos treneris.
„Rytas“ sutiko „Juventus“ reguliariojo sezono finiše, kai Laimonas Eglinskas debiutavo prie ekipos vairo. tačiau tą kartą uteniškiai vilčių neturėjo – 80:102. Ar po mėnesio jaučiami naujojo trenerio pokyčiai varžovų komandoje?
„Tai aišku. Energija yra, kažkoks greitis didesnis, bet ši serija, kaip mes prieš rungtynes šnekėjome, bus daugiau apie mus“, – neabejojo jis.
Vilniaus ekipa turėjo aikštės persvarą, tačiau pirmasis mačas buvo žaidžiamas Utenoje. Tačiau „Rytas“ buvo sutikęs su tokia situacija.
„Kaip ir sakiau, turėjome daug problemų ruošdamiesi šiai serijai. Kažką mes galime kontroliuoti, kažko negalime. Toks yra lygos sprendimas. Nieko mes čia negalime padaryti. Bet mes kausimės, serija tik prasideda“, – konstatavo G. Žibėnas.
