Prieš Eurolygos finalo ketvertą - Šaro mimikos ir pagyrimas Lietuvai

Kaip visada, treneriai atsakinėjo tiek į konferencijos moderatoriaus, tiek ir į salėje susirinkusios žiniasklaidos klausimus.
Šaras buvo paklaustas apie „Fenerbahce“ komandos pokyčius nuo praėjusio sezono, tačiau išlaikytą nuostabią gynybą, pagal kurios reitingą Stambulo komanda pirmauja Eurolygoje
„Sezono pradžioje turėjome kliautis gynyba. Kai negali pataikyti į krepšį, iš esmės tai ir belieka. Manau, kad tai visada turėtų būti pagrindas to, ką bandau savo programoje sukurti.
Metams bėgant patobulėjome puolime, pasirašėme keletą svarbių žmonių, – itin išraiškingu žvilgsniu Šaras nužvelgė Nando de Colo. – Tikėkimės, kad visa tai išvysime rytoj aikštelėje.“
Ne kartą Šaras buvo klaustas ir apie tai, kad finalo ketvertas vyks legendinėje OAKA arenoje, priklausančioje Atėnų „Panathinaikos“ komandai ir dabar besivadinančiai „Telekom Center Athens“.
Buvo paprašytas Š. Jasikevičius pakomentuoti ir tai, kiek žinučių sulaukė, kad padarytų viską, jog didžiausi PAO priešai Pirėjo „Olympiakos“ šioje arenoje neiškeltų Eurolygos taurės. Būtent su „Olympiakos“ penktadienį, gegužės 22-ąją, 18:00 val. pusfinalyje ir susitinka „Fenerbahce“.
Visgi labiausiai Šaro veidas nušvito sulaukus klausimo iš pažįstamo lietuviško veido.
„Žalgiriui“ bei pastaruoju metu ir Eurolygai turinį kurianti lietuvė Laura Dragūnaitė uždavė šmaikštų klausimą Šaro auklėtiniui Nando de Colo.
„Nando Bruno Alfred Andre de Colo – kodėl tu turi tiek daug vardų ir ar tau jų visų reikia? Kuris yra tavo mėgstamiausias? Beje, linkėjimai Šarui iš Kauno, mes tave mylim“, – klausė L. Dragūnaitė.
Š. Jasikevičius pradėjo rodyti į susirinkusius žurnalistus ir su šypsena pasakė: „Va, lietuviai.“
Netrukus Šaras pamosavo kumščiu ir parodė abipusį palaikymą.