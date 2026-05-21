R. Kurtinaitis pakomentavo skandalingąją Šaro frazę

2026 m. gegužės 21 d. 12:50
Lrytas.lt
Ketvirtadienį buvo surengta spaudos konferencija, kurios metu Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyr. treneris Rimas Kurtinaitis aptarė tiek nacionalinės ekipos, tiek ir kitus reikalus. Specialistas buvo paklaustas ir apie penktadienį prasidėsiantį Eurolygos finalo ketvertą.
Pasak R. Kurtinaičio, jo favoritas bus Šarūnas Jasikevičius, o palaikyti ketina jo treniruojamą Stambulo „Fenerbahce“ ekipą.
„Geras žmogus, pažįstu jo šeimą, pažįstu jo tėvus. Nuo seniai su šeima draugaujam, nuo anų laikų „Žalgirio“, kai Šarūnas dar buvo vaikutis. Linkiu jam sėkmės ir manau, kad jis yra tas žmogus, kuris Europoje turi dominuoti, – teigė R. Kurtinaitis. – Jo mokytojas, kaip ir mano, buvo Željko Obradovičius.
Željko turi 9 titulus. Mokinys turi pralenkti mokytoją – linkiu jam tą padaryti ir sirgsiu už „Fenerbahce“.“
Lietuvos rinktinės strategas tuomet juokaujant buvo paklaustas, ar jam Eurolygoje šiuo metu yra viena komanda, apeliuojant į plačiai nuskambėjusią Šaro frazę po pergalės Eurolygos ketvirtfinalyje prieš Kauno „Žalgirį“.
Tuomet Š. Jasikevičius buvo paklaustas, ar seka Vilniaus „Ryto“ žygį FIBA Čempionų lygos kovose, ir atsakė, kad Lietuvoje yra tik viena komanda, taip omenyje turėdamas „Žalgirį“.
Šis teiginys sulaukė didžiulės visuomenės reakcijos, pasisakė ir žymūs visuomenės veikėjai, ir politikai, ir kiti sportininkai.
„Jeigu pasakysiu per daug, ne taip suprasit“, – juokdamasis teigė Rimas Kurtinaitis.
„Jeigu žmogus pasako dviprasmybę ir gali būt taip ar anaip, paprastai žmonės supranta ne taip, kaip jis pasakė, – Šaro frazę komentavo rinktinės strategas. – Sirgsiu už „Fenerbahce“ – gal taip va, toks bus mano atsakymas.“
Rimas KurtinaitisŠarūnas JasikevičiusKauno Žalgiris
