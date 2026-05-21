Rinktinės sąraše – skambios pavardės, realybėje – nežinomybė: R. Kurtinaitis kalbėjo mįslingai

Liepos liepos 2–6 dienomis Lietuvos rinktinė susikaus su Italijos ir Didžiosios Britanijos krepšininkais. Šiuo metu lietuviai pasaulio čempionato atrankoje per ketverias sužaistas rungtynes yra iškovoję 2 pergalę ir patyrę 2 pralaimėjimus.
Išplėstiniame sąraše atsidūrė ir trys NBA rungtyniaujantys lietuviai – Matas Buzelis, Jonas Valančiūnas ir Kasparas Jakučionis.
Tiesa, nors sąrašas platus, kol kas nėra aišku, kiek iš pasirinktų žaidėjų apskritai yra pasiruošę atvykti į Lietuvos rinktinę.
„Su Matu vakar kalbėjo Linas. Šiuo metu noras žaisti yra, bet atsakymų jis neturi, nes Čikaga dar neturi trenerio, vyksta daug dalykų, kiek žinau jis birželio pradžioje jis turi atvažiuoti į Lietuvą, bus geras šansas pakalbėti, esu nusiteikęs pozityviai“, – samprotavo rinktinės treneris.
Sąraše taip pat atsidūrė ir Atėnų „Panathinaikos“ gynėjas Marius Grigonis, kuris kiek anksčiau mįslingai kalbėjo apie savo ateitį rinktinėje.
„Sudarėme išplėstinį sąrašą. Paskutinios žinios, kad Tadas Sedekerskis negalės žaisti, pats turi problemų su koja, klubas taip pat nelabai nori išleisti. Dėl M. Grigonio įsitraukėme, nes jį rinktinėje matau, bet atsakymo nežinau.
Buvo Eurolygos atkrintamosios, tad lįsti į tuos dalykus (rinktinės) gana anksti. Turime rinktinės darbuotojus, kurie susisiekė, kalbasi, žiūrėsime. Dabar grįžau į Lietuvą, imsiuosi darbo pats, perskambinsiu visiems“, – kalbėjo R. Kurtinaitis.
Dėl J. Valančiūno treneris R. Kurtinaitis buvo užtikrintesnis.
„Su J. Valančiūnu kalbėjau prieš gerą mėnesį. Jono sutikimas kaip visada yra šimtaprocentinis. Aišku, bus išlyginių dalykų, nuo kada jis galės prisijungti, bet tai yra darbiniai klausimai, kurie išsispręs eigoje“, – tęsė specialistas.
Spaudos konferencijos metu asociacijos „Lietuvos krepšinis“ vadovas taip pat atskleidė, kad prieš rugpjūčio mėnesį vyksiantį antrojo rinktinės atrankos langą bus planuojama suburti rezervinę Lietuvos rinktinę.
„Rezervinės rinktinės treneris bus Mindaugas Lukošius“, – pabrėžė M. Balčiūnas.
Lietuvos rinktinės kandidatų sąrašas:
Įžaidėjai: Kasparas Jakučionis, Arnas Velička, Kristupas Žemaitis, Augustas Marčiulionis, Dovydas Giedraitis.
Atakuojantys gynėjai: Margiris Normantas, Ignas Sargiūnas, Ignas Brazdeikis, Matas Jogėla, Deividas Sirvydis, Mantas Rubštavičius.
Lengvieji krašto puolėjai: Gytis Radzevičius, Marius Grigonis, Paulius Murauskas, Arnas Butkevičius, Matas Buzelis, Edgaras Ulanovas.
Sunkieji krašto puolėjai: Ąžuolas Tubelis, Eimantas Bendžius, Paulius Danusevičius, Gytis Masiulis, Donatas Tarolis, Mindaugas Kačinas.
Vidurio puolėjai: Marekas Blaževičius, Jonas Valančiūnas, Motiejus Krivas, Laurynas Birutis, Martinas Gebenas, Matas Vokietaitis, Martynas Echodas.