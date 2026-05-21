Save su „Ryto“ titulu pasveikinęs A. Guoga: „Vilnius gali turėti 2 ar 3 konkurencingus krepšinio klubus“

Vilniečiai gegužės 9 dieną Badalonoje Čempionų lygos finale 92:86 nugalėjo Atėnų AEK ekipą ir nutraukė 17 metų tarptautinių trofėjų badą Lietuvos krepšinyje.
Verslininkas A. Guoga tik gegužės 21 d. sureagavo į „Ryto“ triumfo, tačiau nepasikuklino prisiimti dalį aplodismentų sau, už savo laiku gerai atliktus sprendimus.
Dar neseniai su nebeegzistuojančiu Vilniaus „Wolves“ klubu sietas verslininkas mano, jog Vilnius yra pajėgus turėti kelias stiprias krepšinio komandas, bet tam reikalingas drąsus miesto savivaldybės ėjimas.
„Pergalės euforijai kiek aprimus aš noriu pasidžiaugti „Ryto“ rezultatu Europoje. Sveikinu žaidėjus, kurie kovoja ir turi charakterį. Sveikinu fanus, kurie ištikimi ir fantastiški. Matyt, reikia pasveikinti ir buvusius vadovus, kurie savo laiku padarė teisingus sprendimus. Linkiu skambiai užbaigti sezoną LKL-e.
Kai sekasi yra geriausias laikas kloti kilimą naujoms pergalėms. Savo laiku perleidau klubo akcijas savivaldybei, kad būtų šuolis.
Ar dabartiniai vadovai turi platesnį matymą? Ar jie galvoja, kaip padaryti naują šuolį, o ne saugiai tūpėti po savivaldybės sparneliu?
Vilnius gali turėti 2 ar 3 konkurencingus krepšinio klubus ir džiuginti žmones, jeigu savivaldybė vienodai mylėtų ir gerbtų visus investuotojus, o ne pati dalyvautų tik vieno klubo valdyme. „Ryto“ dalis iš savivaldybės galėtų išpirkti investuotojai. Pritrauktų pinigų į klubą. Visiškai tvarus ir ilgalaikis sprendimas. Tai suteiktų postūmį „Rytui“ žengti dar aukščiau.
Laimėtų visi vilniečiai ir Lietuva. Visi, kas myli krepšinį. Ar užteks berniukams tiek drąsos?“, – „Facebook“ tinkle rašė A. Guoga.
A. Guoga 2017 metais po Gedvydo Vainausko rasizmo skandalo įgijo 50 procentų klubo dalių ir tapo komandos prezidentu.
Tačiau praėjus vos keliems mėnesiams A. Guoga pasitraukė iš klubo prezidento pareigų bei perdavė savo dalis Dariui Gudeliui. Tarp A. Guogos ir D. Gudelio kilo nesutarimas dėl klubo partnerystės su „MG Baltic“. Tiesa, po kiek laiko finansinės paramos klubui suteikęs A. Guoga vėl tapo klubo prezidentu.
Tiesa, ilgai A. Guogai išbūti prezidentu nepavyko. 2019 metais verslininkas socialiniuose tinkluose įsikėlė asmenukę iš Kauno „Žalgirio“ rungtynių, kuriose dėvi didžiausių „Ryto“ priešų atributiką. Sulaukęs didelio spaudimo iš sirgalių A. Guoga pasitraukė iš klubo.
