Sensacija Utenoje – antausį „Rytui“ LKL ketvirtfinalyje skėlė „Juventus“

LKL reguliariame sezone „Rytas“ su 20 pergalių užėmė antrąją vietą, o Utenos krepšininkai su 12 laimėjimų buvo septintoje pozicijoje.
Šias rungtynes stebėjo iš NBA sugrįžęs „Denver Nuggets“ ekipos vidurio puolėjas ir Lietuvos rinktinės kapitonas Jonas Valančiūnas.
Visas rungtynes savo žaidimo neradę „Ryto“ krepšininkai likus žaisti 4 minutes atsiliko 84:75 ir neatrodė, kad sugebės pakreipti įvykių eigą sau naudinga linkme.
Vis dėlto du tritaškius pelnė Ignas Sargiūnas ir likus kovoti 2 min. 14 sek. skirtumas sumenko iki 82:84.
Likus kovoti 1 min. 40 sek. Kennethas Smithas išlygino rezultatą 84:84 ir prasidėjo nervų karas. Likus 28 sek. pirmavo „Juventus“ 88:84.
Savo ekipą iš esmės palaidojo Augustas Marčiulionis, kuris nepataikė abiejų baudos metimų, o atsikovoję kamuolį uteniškiai jį išlaikė iki 11 sek. Baudas metęs Lukas Uleckas padidino Utenos persvarą iki 6 taškų – 90:84 ir „Rytui“ galėjo padėti tik stebuklas. Bet jo neįvyko.
Dėl arenos užimtumo būtent uteniškiai pradėjo seriją savo mieste, tačiau antrosios ir, jeigu prireiks, trečiosios rungtynės vyks Vilniuje gegužės 23 ir 25 dienomis.
Rungtynių pradžioje abi komandos demonstravo itin rezultatyvų krepšinį, keisdamosi sėkmingais išpuoliais. „Juventus“ krepšininkai sugebėjo pirmieji surasti spragų varžovų gynyboje ir įpusėjus kėliniui jau disponavo dviženkle persvara 19:8.
Vis tik komandinėmis pastangomis svečiai mažino deficitą. Sulig Gyčio Masiulio dėjimu kėlinio pabaigoje iš atsilikimo liko tik 2 taškai – 27:29.
Antrajame kėlinyje žaidimo tempas išliko aukštas, o „Rytas“ po taiklių metimų ir sėkmingos kovos po krepšiais sugebėjo persverti rezultatą savo naudai 42:37.
Visgi „Juventus“ komanda, vedama taiklių tolimų metimų ir sėkmingo Pauliaus Valinsko žaidimo kėlinio pabaigoje, susigrąžino iniciatyvą. Pirmoji dalis baigėsi uteniškiams turint šešių taškų persvarą – 55:49.
Po pertraukos žaidimas tapo gerokai kietesnis, o abi komandos pradėjo dažniau klysti ir strigti puolime.
„Rytas“ kelis kartus buvo priartėjęs ir išlyginęs rezultatą, tačiau šeimininkai kaskart rasdavo atsakymų po svarbių Maxwello Lewiso ir Maliko Johnsono metimų. Prieš lemiamą atkarpą Utenos ekipa išlaikė tą patį šešių taškų pranašumą – 71:65.
„Juventus“: Maxwellas Lewisas 19, Paulius Valinskas ir Lukas Uleckas po 15, Malikas Johnsonas 13, Ivanas Vranešas 10, Šarūnas Beniušis 9, Hassanas Diarra 7.
„Rytas“: Artūras Gudaitis 16, Augustas Marčiulionis 15, Gytis Masiulis ir Ignas Sargiūnas po 13, Speedy Smithas 12, Ignas Urbonas 6.
