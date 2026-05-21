Teko rinktis: kryžkelėje atsidūręs R. Kurtinaitis atskleidė priimto sprendimo detales

2026 m. gegužės 21 d. 14:53
Lrytas.lt
Prieš daugiau nei dvejus metus prie Azerbaidžano Baku „Sabah“ ekipos prisijungęs treneris Rimas Kurtinaitis šios komandos nebetreniruos.
Šį sezoną su Baku klubu šalies čempionu tapusio krepšinio specialisto sutartis baigėsi, o derybose dėl naujo kontrakto viską nusvėrė esminė sąlyga.
„Buvo prašymas, kad netreniruočiau Lietuvos rinktinės“, – ketvirtadienį vykusios spaudos konferencijos metu atskleidė R. Kurtinaitis.
Lietuvos rinktinės treneris pridūrė, kad tai nulėmė jo apsisprendimą.
„Mes turime grąžinti skolą Lietuvai žaidimu su nacionaline rinktine. Pats visus kviečiu žaisti rinktinėje, tai kaip aš pats priimčiau sprendimą dėl geresnių finansinių sąlygų palikti Lietuvos rinktinę?“ – retoriškai klausė strategas.
Jo teigimu, priekaištų nebuvo nei iš jo, nei iš klubo pusės.
„Išsiskyrėme aukštumoje“, – šyptelėjo R. Kurtinaitis.
Nacionalinės komandos treneris taip pat sulaukė klausimo, ar ateityje sutiktų „sėsti ant dviejų kėdžių“, treniruojant klubą ir Lietuvos rinktinę.
„Dirbant per dvi vietas sunku persiorientuoti. Noriu susikoncentruoti rinktinei“, – kalbėjo R. Kurtinaitis.
