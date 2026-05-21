Tragiškai žuvo vos 26-erių Izraelio krepšinio rinktinės žaidėjas

Kaip praneša Izraelio žiniasklaida, krepšininkas važiavo į vakarienę su komandos draugais, kai pateko į avariją. Atvykę medikai krepšininką iš automobilio ištraukė tik hidraulikos pagalba.
Ištraukus atleto kūną, medikai padėti jau nebegalėjo – krepšininkas gyvybės ženklų neberodė.
Kitą automobilį, su kuriuo buvo susidurta, vairavo 39-erių vyras. Jis buvo sužeistas tik nesunkiai.
R. Adamas šį sezoną atstovavo „Hapoel Galil Elyon“ ekipai, o šių metų kovo mėnesį žaidė už Izraelio krepšinio rinktinę atrankos į pasaulio čempionatą „lange“.
Tris sezonus – nuo 2020 m. iki 2023 m. – R. Adamas rungtyniavo šiuo metu Eurolygoje žaidžiančioje Tel Avivo „Hapoel“ komandoje. Šį sezoną Izraelio čempionate jis vidutiniškai rinko po 11,1 taško, 3,5 rezultatyvaus perdavimo ir 2,7 atkovoto kamuolio per rungtynes.
Sekmadienį, gegužės 24-ąją, lyga planavo apdovanoti žaidėją už pasiektą pelnytų 1000 taškų ribą šalies čempionate.
Su Izraelio U20 rinktine R. Adamas 2018-aisiais ir 2019-aisiais tapo Europos čempionu.
„Turėjome treniruotę, buvome suplanavę komandos vakarienę. Komandos vadovas važiuodamas matė avarijos vietą, o kai Razas neatvyko ir neatsakė telefonu, nuskubėjo ten ir suprato, kad įvyko tragedija“, – televizijos laidoje pasakojo komandos treneris Idanas Avšalomas.
„Neįtikėtinas šokas, didžiulė tragedija Izraelio krepšiniui, bet labiausiai – jo šeimai. Razas buvo nuostabus žmogus, kitoks, visada juokaudavo, turėjo puikų humoro jausmą. Tikras vyras. Su juo dirbau ir rinktinėje, ir „Kiryat Ata“ komandoje – užtikrintas žmogus, kuris visada tikėjo savimi. Žmogus, turintis ypatingą humoro jausmą, auksinę širdį“, – rašė treneris Šaronas Avrahami, su R. Adamu dirbęs jaunimo rinktinėje.
„Jis buvo toks, kurį turi nori turėti savo pusėje. Atsimenu jo emocijas po svarbių metimų, po epizodų gynyboje. Jis buvo labai geras žaidėjas. Turėjo traumą, kuri jį buvo pristabdžiusi, tačiau jis sugrįžo ir aš jį pakviečiau į rinktinę paskutiniame „lange“. Yra nesuvokiama, kad apie jį kalbame būtuoju laiku. Tragedija“, – televizijos laidoje kalbėjo Izraelio rinktinės vyr. treneris Arelis Beitas-Halahmy.