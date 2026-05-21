SportasKrepšinis

Tragiškai žuvo vos 26-erių Izraelio krepšinio rinktinės žaidėjas

2026 m. gegužės 21 d. 08:37
Lrytas.lt
Izraelio krepšinyje – gedulas: trečiadienio vakarą tragiškai avarijoje žuvo 26-erių krepšininkas Razas Adamas.
Daugiau nuotraukų (4)
Kaip praneša Izraelio žiniasklaida, krepšininkas važiavo į vakarienę su komandos draugais, kai pateko į avariją. Atvykę medikai krepšininką iš automobilio ištraukė tik hidraulikos pagalba.
Ištraukus atleto kūną, medikai padėti jau nebegalėjo – krepšininkas gyvybės ženklų neberodė.
Kitą automobilį, su kuriuo buvo susidurta, vairavo 39-erių vyras. Jis buvo sužeistas tik nesunkiai.
Susiję straipsniai
„Tai yra juokinga“: Po „Thunder“ pergalės – didžiulė kritika NBA teisėjams

„Tai yra juokinga“: Po „Thunder“ pergalės – didžiulė kritika NBA teisėjams

J. Morriso desperatiškas metimas „Lietkabelį“ priartino prie LKL pusfinalio

J. Morriso desperatiškas metimas „Lietkabelį“ priartino prie LKL pusfinalio

D. Songaila pyko ant komandos lyderių: „Šiandien jie neatėjo žaisti“

D. Songaila pyko ant komandos lyderių: „Šiandien jie neatėjo žaisti“

R. Adamas šį sezoną atstovavo „Hapoel Galil Elyon“ ekipai, o šių metų kovo mėnesį žaidė už Izraelio krepšinio rinktinę atrankos į pasaulio čempionatą „lange“.
Tris sezonus – nuo 2020 m. iki 2023 m. – R. Adamas rungtyniavo šiuo metu Eurolygoje žaidžiančioje Tel Avivo „Hapoel“ komandoje. Šį sezoną Izraelio čempionate jis vidutiniškai rinko po 11,1 taško, 3,5 rezultatyvaus perdavimo ir 2,7 atkovoto kamuolio per rungtynes.
Sekmadienį, gegužės 24-ąją, lyga planavo apdovanoti žaidėją už pasiektą pelnytų 1000 taškų ribą šalies čempionate.
Su Izraelio U20 rinktine R. Adamas 2018-aisiais ir 2019-aisiais tapo Europos čempionu.
 Izraelio rinktinės krepšininkas Razas Adamas tragiškai žuvo avarijoje<br> ONE nuotr. Daugiau nuotraukų (4)
 Izraelio rinktinės krepšininkas Razas Adamas tragiškai žuvo avarijoje
 ONE nuotr.
„Turėjome treniruotę, buvome suplanavę komandos vakarienę. Komandos vadovas važiuodamas matė avarijos vietą, o kai Razas neatvyko ir neatsakė telefonu, nuskubėjo ten ir suprato, kad įvyko tragedija“, – televizijos laidoje pasakojo komandos treneris Idanas Avšalomas.
„Neįtikėtinas šokas, didžiulė tragedija Izraelio krepšiniui, bet labiausiai – jo šeimai. Razas buvo nuostabus žmogus, kitoks, visada juokaudavo, turėjo puikų humoro jausmą. Tikras vyras. Su juo dirbau ir rinktinėje, ir „Kiryat Ata“ komandoje – užtikrintas žmogus, kuris visada tikėjo savimi. Žmogus, turintis ypatingą humoro jausmą, auksinę širdį“, – rašė treneris Šaronas Avrahami, su R. Adamu dirbęs jaunimo rinktinėje.
„Jis buvo toks, kurį turi nori turėti savo pusėje. Atsimenu jo emocijas po svarbių metimų, po epizodų gynyboje. Jis buvo labai geras žaidėjas. Turėjo traumą, kuri jį buvo pristabdžiusi, tačiau jis sugrįžo ir aš jį pakviečiau į rinktinę paskutiniame „lange“. Yra nesuvokiama, kad apie jį kalbame būtuoju laiku. Tragedija“, – televizijos laidoje kalbėjo Izraelio rinktinės vyr. treneris Arelis Beitas-Halahmy.
Izraelio krepšinio rinktinėtragedijaavarija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.