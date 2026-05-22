„Kibirkštis“ pristatė naują krepšininkę: „Tikimės, kad radome savąjį Sylvainą Francisco“

Į Lietuvos sotinę 28 m. amžiaus 175 cm ūgio žaidėja atvyksta iš Pirėjo „Olympiakos“, kurio gretose praėjusiame sezone rungtyniavo tiek moterų Eurolygos, tiek Europos taurės varžybose.
Pajėgiausiame Europos moterų krepšinio turnyre ji Graikijos klubui grupių etape vidutiniškai rinko po 13,5 taško, 5 atkovotus kamuolius, 4,8 rezultatyvaus perdavimo, 2,8 perimto kamuolio ir 15,2 naudingumo balo.
Komandai nepatekus į kitą varžybų etapą, „Olympiakos“ prisijungė prie kovą dėl trofėjaus Europos taurės atkrintamosiose pradėjusių ekipų ir jose nukeliavo iki aštuntfinalio.
Per ketverias sužaistas Europos taurės rungtynes N. Woolfolk fiksavo vidutinę 20,5 taško, 5,8 rezultatyvaus perdavimo, 4,5 atkovoto bei 3,3 perimto kamuolio ir 23,8 naudingumo balų statistiką.
„Nausia buvo mūsų pirma opcija savo pozicijoje ir labai džiaugiamės, kad kitą sezoną jį vilkės mūsų komandos marškinėlius. Tai yra labai universali gynėja, gali sėkmingai žaisti tiek įžaidėjos, tiek atakuojančios gynėjos pozicijose, todėl tikimės, kad sudarys stiprų duetą tiek su Brigita, tiek su Sintija, tiek ir su kitomis mūsų gynėjomis.
Aštri, fiziškai stipri, energinga žaidėja nevengia darbo abiejose aikštelės pusėse, be to, turi ryškias lyderės savybes, kurias praėjusiame sezone ne kartą pademonstravo nulemdama rungtynių baigtį. Todėl tikimės, kad radome savąjį Sylvaino Francisco atitikmenį moterų krepšinyje“, – šypsojosi klubo sporto direktorius Arnas Labuckas, pristatydamas komandos naujokę.
Baigusią mokslus Floridos valstijos universitete (Florida State University) N. Woolfolk septintą sezoną besitęsianti profesionalės karjera iki šiol buvo nuvedusi į pajėgiausias Libano, Portugalijos, Prancūzijos ir Graikijos lygas.
Be naujosios klubo gynėjos sutartis su „Kibirkštimi-TOKS“ būsimam sezonui turi Daugilė Ūsė, Giedrė Labuckienė, Gabija Galvanauskaitė, Sintija Aukštikalnytė ir Brigita Sinickaitė.