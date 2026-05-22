Antrasis Eurolygos pusfinalis: „Real“ kovoja su „Valencia“

Šį sezoną abi komandos tarpusavyje susitiko net 6 kartus: dukart Eurolygoje, dukart Ispanijos čempionate, ir dukart Ispanijos taurių turnyruose. Iš šių šešių rungtynių keturias pergales šventė Sergio Scariolo treniruojamas „Real“.
Eurolygos finalo ketvertą karališkasis klubas pasitinka su traumų išretinta priekine linija: negalės rungtyniauti vienas geriausių lygos centrų Edy Tavaresas bei jo pamaina ukrainietis Aleksėjus Lenas.
„Valencia Basket“ gretose nežais du gynėjai: Josepas Puerto ir Xabi Lopezas-Arostegui.
Rungtynių pradžia – 21:00 val.
