SportasKrepšinis

Italijoje – muštynės krepšinio rungtynių metu: užsipuolė gulintį žaidėją

2026 m. gegužės 22 d. 23:57
Lrytas.lt
Kol Eurolygos finalo ketverte komandos kovėsi dėl vietos finale, Italijos antrojoje lygoje dvi komandos grūmėsi dėl išlikimo čempionate, tačiau rungtynes apkartino muštynės.
Daugiau nuotraukų (1)
Trečiosiose serijos iki 3 pergalių rungtynėse tarp Rozeto „Liofilchem“ ir Ruvo di Puljos „Crifo Wines“ pora žaidėjų nusprendė santykius išsiaiškinti asmeniškai.
Svečių ekipos – „Crifo Wines“ – aukštaūgis po nesėkmingo metimo iš po krepšio prarado nervus ir ėmė pulti gulintį priešininkų žaidėją. Kol šis, gavęs smūgį į galvą, griebėsi už veido, netrukus įsikišo ir kiti krepšininkai.
Po kelių akimirkų atskubėjo ir žaidėjai, buvę ant atsarginių suolelio.
Susiję straipsniai
Prieš Eurolygos finalą „Real“ komandoje – šokas: sunkią traumą patyrė dar vienas žaidėjas

Prieš Eurolygos finalą „Real“ komandoje – šokas: sunkią traumą patyrė dar vienas žaidėjas

Šaras supyko ant Eurolygos: „Tai yra beprotiškai liūdna“

Šaras supyko ant Eurolygos: „Tai yra beprotiškai liūdna“

Neįprastai pradėtose rungtynėse „Žalgiris“ lengvai žengė į LKL pusfinalį

Neįprastai pradėtose rungtynėse „Žalgiris“ lengvai žengė į LKL pusfinalį

Rungtynes galiausiai rezultatu 100:84 laimėjo Rozeto komanda ir sušvelnino atsilikimą serijoje iki 1:2.
 
Italijos krepšinio čempionatas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.