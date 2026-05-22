Italijoje – muštynės krepšinio rungtynių metu: užsipuolė gulintį žaidėją

Trečiosiose serijos iki 3 pergalių rungtynėse tarp Rozeto „Liofilchem“ ir Ruvo di Puljos „Crifo Wines“ pora žaidėjų nusprendė santykius išsiaiškinti asmeniškai.
Svečių ekipos – „Crifo Wines“ – aukštaūgis po nesėkmingo metimo iš po krepšio prarado nervus ir ėmė pulti gulintį priešininkų žaidėją. Kol šis, gavęs smūgį į galvą, griebėsi už veido, netrukus įsikišo ir kiti krepšininkai.
Po kelių akimirkų atskubėjo ir žaidėjai, buvę ant atsarginių suolelio.
Rungtynes galiausiai rezultatu 100:84 laimėjo Rozeto komanda ir sušvelnino atsilikimą serijoje iki 1:2.