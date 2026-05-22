Neįprastai pradėtose rungtynėse „Žalgiris“ lengvai žengė į LKL pusfinalį

Prieš komandų dvikovą Jonavos arenoje teko kviesti aptarnaujantį personalą, mat apšilimo metu „Jonavos“ krepšininkai netyčia suskaldė vieno iš krepšių lentą. Pakeitus inventorių rungtynės buvo pradėtos laiku.
Susitikimą žymiai užtikrinčiau pradėjo „Žalgiris“ ir po trijų su puse minutės jau turėjo dviženklę persvarą (18:7). Spurtas 12:2 lėmė, kad Tomo Masiulio auklėtiniai jau pirmajame kėlinyje buvo nusprendę rungtynių likimą (32:14).
Antrajame kėlinyje žalgiriečiai pirmavo jau net 29 taškų persvara (55:26), todėl 11 taškų persvara (26:15) Jonavos krepšininkų laimėtas trečiasis kėlinys pernelyg rungtynių eigos nepakeitė.
Ketvirtąjį kėlinį „Žalgiris“ pradėjo spurtu 9:0 ir galutinai išsprendė dvikovos nugalėtojo klausimą.
Rezultatyviausias Kauno ekipoje buvo 15 taškų surinkęs Deividas Sirvydis (7/7 dvit.). Sylvainas Francisco per 14 minučių pelnė 14 taškų (1/4 dvit., 4/6 trit.), Laurynas Birutis pridėjo 12, Ąžuolas Tubelis – 11 taškų.
Rungtynėse pasirodė visi 12 registruotų žalgiriečių, o kiekvienas iš jų sužaidė bent po 9 minutes. Daugiausia – 24 minutes – rungtyniavo D. Sirvydis.
„Jonavos“ komandoje 28 taškus pelnė Makai Ashtonas, 13 – Benjaminas Krikke.
Pusfinalyje „Žalgiris“ kovos su Panevėžio „Lietkabeliu“, kuris kiek netikėtai ketvirtfinalio serijoje 2:0 nugalėjo aukščiau po reguliariojo sezono turnyrinėje lentelėje buvusius Šiaulių „Šiaulius“.