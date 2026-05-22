Panevėžyje dominavęs „Lietkabelis“ LKL ketvirtfinalyje eliminavo „Šiaulius“

2026 m. gegužės 22 d. 20:22
Nors prieš ketvirtfinalio seriją daugelio ekspertų nebuvo laikomas serijos favoritu, Panevėžio „Lietkabelis“ įrodė, kad visa tai – nė motais. Nenado Čanako auklėtiniai savų sirgalių akivaizdoje 93:77 (23:21, 20:22, 28:15, 22:19) įveikė Šiaulių „Šiaulius“ ir seriją laimėjo „sausai“ – 2:0.
Nors po dviejų kėlinių rezultatas buvo lygus (43:43), o trečiojo kėlinio viduryje komandas skyrė tik taškas (51:50), netrukus „Lietkabelis“ pamažu ėmė didinti savo pranašumą.
Spurtas 8:1 garantavo Panevėžio ekipai 9 taškų persvarą (59:51), o trečiajį kėlinį Nenado Čanako auklėtiniai baigė pirmaudami jau dviženkliu skirtumu (71:58).
Ketvirtajame kėlinyje „Šiauliai“ nebesugebėjo perlaužti rungtynių eigos, o „Lietkabelis“ galiausiai rungtynes laimėjo daugiau nei užtikrintai.
Rezultatyviausias nugalėtojų gretose buvo 22 taškus pelnęs Nikola Radičevičius (5/5 dvit., 4/5 trit., 26 naud.), 19 taškų pelnė Kristianas Kullamae, 15 – Jamelas Morrisas.
„Šiauliuose“ 16 taškų surinko Cedricas Hendersonas, po 11 pelnė Danielis Baslykas ir Vaidas Kariniauskas.
