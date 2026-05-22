Pirmasis Eurolygos pusfinalis gali prasidėti vėliau nei planuota

Kaip praneša graikų portalas „Gazzetta“, rungtynių dieną nemaža dalis sirgalių dar yra negavę savo bilietų. Tuo tarpu kai kurie sirgaliai gavo bilietus ne į penktadienio vakarą vyksiantį pusfinalį, o į sekmadienio vakarą vyksiantį finalą.
Jau anksčiau buvo paskelbta, kad imantis papildomų saugumo priemonių joks žmogus, neturintis bilieto ar akreditacijos, į legendinės OAKA arenos apylinkes patekti negalės.
Teigiama, kad daugiausia bilietų negavusių sirgalių yra Šaro treniruojamos „Fenerbahce“ fanai. Dėl šios priežasties yra įmanomas scenarijus, kad pirmosios pusfinalio rungtynės gali būti trumpam atidėtos, kol bus visiškai išspręsta problema dėl bilietų.
„BasketNews“ prideda, kad Eurolyga šiuo metu deda visas pastangas, kad į pirmąjį pusfinalį bilietus pirkę asmenys galėtų stebėti rungtynes.
Pirmojo pusfinalio pradžia – 18:00 val. Lietuvos laiku.
2024-aisiais Berlyne (Vokietija) vykusiame Eurolygos finalo ketverte buvo atidėtos abiejų pusfinalių dvikovos po to, kai dėl menko pasiruošimo ir policijos trūkumo prie arenos įvyko fanų muštynės po to, kai bilietų neturėję sirgaliai šturmavo pastatą.