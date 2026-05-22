SportasKrepšinis

Po skaudaus pralaimėjimo liūdnas Šaras įvardijo svarbiausią to priežastį

2026 m. gegužės 22 d. 20:10
Lrytas.lt
Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahce“ ekipa Eurolygos pusfinalyje 61:79 pralaimėjo Pirėjo „Olympiakos“ ir pasitraukė iš kovos dėl Eurolygos titulo.
Daugiau nuotraukų (10)
Praėjusį sezoną čempionais tapę Šaro vyrai tragiškai pradėjo pirmuosius tris kėlinius, leisdami oponentams surengti didžiulius spurtus.
„Fenerbahce“ rungtynes pradėjo negalėdami pelnyti taškų beveik 7 minutes, o panašus scenarijus pasikartojo ir antrajame kėlinyje.
„Manau, nebuvome savimi. „Olympiakos“ buvo „Olympiakos“, „Feneris“ nebuvo „Feneris“,  – po rungtynių „EuroLeague TV“ kalbėjo Šaras.
Susiję straipsniai
Titulo nebus: kraupiai puolusi Šaro „Fenerbahce“ krito pusfinalyje

Titulo nebus: kraupiai puolusi Šaro „Fenerbahce“ krito pusfinalyje

Šaro šeima Eurolygos finalo ketverte – su ypatingais marškinėliais

Šaro šeima Eurolygos finalo ketverte – su ypatingais marškinėliais

Žvilgsnis į Eurolygos finalo ketvertą: kas yra kas?

Žvilgsnis į Eurolygos finalo ketvertą: kas yra kas?

„Kai tik gaudavome kažkiek vilties, atiduodavome per daug lengvų taškų. Grįžome prie 9 ar 7 taškų persvaros ir du ar tris kartus tiesiog leidome lengvai pelnyti taškus, – aiškino treneris. – Sveikinimai „Olympiakos“ – jie buvo žymiai geresni.“
„Fenerbahce“ pataikė tik 8 tritaškius iš 22 bandymų (22,2%), o „Olympiakos“ realizavo 11 tritaškių iš 27 (40,7%).
Šarūnas JasikevičiusStambulo FenerbahcePirėjo Olympiakos
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.