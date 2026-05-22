Po skaudaus pralaimėjimo liūdnas Šaras įvardijo svarbiausią to priežastį

Praėjusį sezoną čempionais tapę Šaro vyrai tragiškai pradėjo pirmuosius tris kėlinius, leisdami oponentams surengti didžiulius spurtus.
„Fenerbahce“ rungtynes pradėjo negalėdami pelnyti taškų beveik 7 minutes, o panašus scenarijus pasikartojo ir antrajame kėlinyje.
„Manau, nebuvome savimi. „Olympiakos“ buvo „Olympiakos“, „Feneris“ nebuvo „Feneris“, – po rungtynių „EuroLeague TV“ kalbėjo Šaras.
„Kai tik gaudavome kažkiek vilties, atiduodavome per daug lengvų taškų. Grįžome prie 9 ar 7 taškų persvaros ir du ar tris kartus tiesiog leidome lengvai pelnyti taškus, – aiškino treneris. – Sveikinimai „Olympiakos“ – jie buvo žymiai geresni.“
„Fenerbahce“ pataikė tik 8 tritaškius iš 22 bandymų (22,2%), o „Olympiakos“ realizavo 11 tritaškių iš 27 (40,7%).
