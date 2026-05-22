Prieš Eurolygos finalą „Real“ komandoje – šokas: sunkią traumą patyrė dar vienas žaidėjas

Eurolygos finalo ketvertą karališkasis klubas pasitiko su traumų išretinta priekine linija: rungtyniauti negali vienas geriausių lygos centrų Edy Tavaresas bei jo pamaina ukrainietis Aleksėjus Lenas.
Pusfinalio rungtynėse čiurnos traumą patyrė ir iš rikiuotės iškrito ir vienintelis likęs tikras „centras“ Usmanas Garuba. 24-erių ispanas ketvirtojo kėlinio pradžioje leisdamas link krepšio nukrito ir netrukus ėmė griebtis už kairiosios čiurnos.
Žaidimas galiausiai buvo sustabdytas, o aukštaūgis aikštelę paliko tik padedamas komandos draugų.
Kai praneša „BasketNews“ žurnalistas Donatas Urbonas, įtariama, kad trauma – rimta. Praktiškai neabejojama, kad U. Garuba praleis sekmadienio finalo rungtynes su Pirėjo „Olympiakos“.
Tai, kad U. Garuba nerungtyniaus Eurolygos finale, po rungtynių patvirtino ir „Real“ vyr. treneris Sergio Scariolo.
U. Garuba rungtyniavo 22 minutes ir užėmė startinio centro poziciją. Aukštaūgių gretose „Real“ sudėtyje bėra likę tik sunkiaisiais kraštais žaidžiantys Chuma Okeke, Trey'us Lylesas ir Gabrielis Deckas, kuris anksčiau savo karjeroje rungtyniavo lengvojo krašto pozicijoje.
