Prieš LKL ketvirtfinalio rungtynes Šiauliuose buvo užpultas ir sužalotas D. Songaila

2026 m. gegužės 22 d. 10:46
„Šiaulių“ krepšinio komandos vyriausiasis treneris Darius Songaila buvo užpultas prieš Lietuvos krepšinio lygos (LKL) pusfinalio rungtynes.
LRT praneša, jog dieną prieš LKL ketvirtfinalio rungtynes Šiauliuose buvo užpultas ir sužalotas D. Songaila.
Šią informaciją LRT portalui patvirtino Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vyriausioji specialistė Agnė Valiulytė.
Skelbiama, kad konfliktas įvyko Šiaulių centre, netoli prekybos centro „Saulės miestas“.
„Gegužės 19-osios vakarą apie 18 val. D. Songaila vaikštinėjo A. J. Greimo gatvėje su šeimos augintiniu nedideliu šuneliu.
Staiga pasirodė didelis ir agresyvus šuo. D. Songaila paėmė savo augintinį ant rankų ir apsaugojo nuo palaido užpuoliko, bet keturkojis neatstojo. 2,06 metro ūgio buvęs krepšininkas koja nustūmė puolantį šunį, bet pasirodė ne mažiau agresyvus keturkojo šeimininkas.
Nepažįstamas vyras užsimojo ir trenkė masyviu šuns pavadžiu. Grandinė pataikė treneriui į veidą, prakirto nosį, galvą, nuskėlė dantį. Užpuolikas paspruko, o nukentėjusysis kreipėsi į policiją“, – rašo LRT.
Dėl įvykio pradėtas tyrimas, įtariamasis ieškomas.
