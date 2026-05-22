Prieš „Žalgirio“ LKL rungtynes – itin retai pasitaikantys nesklandumai

2026 m. gegužės 22 d. 18:27
Lrytas.lt
Penktadienio vakarą Kauno „Žalgiris“ Lietuvos krepšinio lygos (LKL) ketvirtfinalio serijos rungtynėse grumsis su Jonavos „Jonava Hipocredit“, tačiau prieš dvikovą iškilo nenumatytų nesklandumų.
Kaip pranešė Jonavos klubas, apšilimo rungtynėms metu buvo suskaldyta krepšio lenta.
Komandoms LKL yra keliamas reikalavimas tokiais atvejais turėti atsarginę krepšio lentą, kuri prireikus pakeistų sudaužytąją.
Jonavos komandos teigimu, rungtynės nepaisant nesklandumų prasidės laiku. Rungtynių pradžia – 18:50 val.
Lietuvos profesionalaus krepšinio istorijoje yra buvęs ir atvejis, kai nesugebėjus pakeisti lentos rungtynės buvo nutrauktos – tai nutiko 2012-aisiais Mažeikiuose, kai po „Š. Marčiulionio krepšinio akademijos“ centro Egidijaus Mockevičiaus dėjimo buvo suskaldyta viena iš lentų.
„Mažeikiams“ tuomet buvo skirta bauda, o rungtynės buvo peržaistos Vilniuje.
