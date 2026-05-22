Šaras supyko ant Eurolygos: „Tai yra beprotiškai liūdna“

Kaip Lrytas skelbė anksčiau, nemaža fanų dalis patyrė sunkumų bandydami patekti į legendinę OAKA areną. Kai kurie žmonės savo įsigytų bilietų negavo, kai kurie vietoje pusfinalio bilietų gavo bilietus į sekmadienį vyksiantį finalą.
Nors buvo pranešta, kad problemos buvo išspręstos, dar rungtynių metu „Fenerbahce“ atstovai kvietė atsiliepti bilietų taip ir negavusiu fanus, kad šie visgi galėtų patekti į areną.
„Vienintelis liūdnas dalykas yra tai, kad daugybė „Fenerbahce“ fanų, kurie nusipirko bilietus, negalėjo įeiti. Eurolygai, visai jos organizacijai tai yra beprotiškai liūdna“, – spaudos konferencijoje kalbėjo Šaras.
Susiję straipsniai
„Jeigu žmonės moka tokius pinigus, stengiasi, vyksta, bet negali patekti į areną, yra labai liūdna. Man gaila „Fenerio“ fanų, – kalbėjo lietuvis. – Mes apie tai kalbėjome dar prieš rungtynes, kad daugelis jų laukė kažkokio el. laiško ar dar kažko.“
Pats Š. Jasikevičius papasakojo ir istoriją iš savo patirties.
„Beje, vakar su draugais vienuoliktą vakaro buvau restorante ir mes dar neturėjom bilietų. Žmonės manęs pradėjo klausinėti, ar gaus bilietus, – pasakojo Šaras. – Čia nėra gera situacija Eurolygai, o tai liūdina.“
Šarūnas JasikevičiusStambulo FenerbahceEurolyga
Rodyti daugiau žymių