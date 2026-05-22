Šaro šeima Eurolygos finalo ketverte – su ypatingais marškinėliais

2026 m. gegužės 22 d. 17:52
Lrytas.lt
Šarūnas Jasikevičius ir jo treniruojama Stambulo „Fenerbahce“ komanda penktadienį pradeda kovas Eurolygos finalo ketverte. Trenerį į Atėnus palaikyti atvyko ir jo šeima.
„Fenerbahce“ 18:00 val. Lietuvos laiku penktadienį prasidedančioje kovoje su Pirėjo „Olympiakos“ grumsis dėl patekimo į finalą.
Legendinėje OAKA arenoje, dabar turinčioje „Telekom Center Athens“ vardą, Šaro susirinko palaikyti ir jo artimieji: tėvai bei žmona Anna su vaikais Aila ir Luku.
Nors „Fenerbahce“ komandos spalvos yra geltona ir mėlyna, Šaro vaikai žaliai padabintoje arenoje taip pat vilki žaliai – specialiai finalo ketvertui paruoštus marškinėlius.
Juose – ironiškas klausimas pasirinkti, kuris Šaras esi šiandien.
Kaip galima suprasti iš Annos Doukos-Jasikevičius įkeltų nuotraukų, tai buvo draugų dovana.
