Šaro šeima Eurolygos finalo ketverte – su ypatingais marškinėliais

„Fenerbahce“ 18:00 val. Lietuvos laiku penktadienį prasidedančioje kovoje su Pirėjo „Olympiakos“ grumsis dėl patekimo į finalą.
Legendinėje OAKA arenoje, dabar turinčioje „Telekom Center Athens“ vardą, Šaro susirinko palaikyti ir jo artimieji: tėvai bei žmona Anna su vaikais Aila ir Luku.
Nors „Fenerbahce“ komandos spalvos yra geltona ir mėlyna, Šaro vaikai žaliai padabintoje arenoje taip pat vilki žaliai – specialiai finalo ketvertui paruoštus marškinėlius.
Juose – ironiškas klausimas pasirinkti, kuris Šaras esi šiandien.
Kaip galima suprasti iš Annos Doukos-Jasikevičius įkeltų nuotraukų, tai buvo draugų dovana.
