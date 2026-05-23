„Esu šoke. Gėdiningiausia diena mano gyvenime“: A. Marčiulionis sunkiai rinko žodžius

2026 m. gegužės 23 d. 20:40
Vilniaus „Rytas“ šiemet liks ne tik be Lietuvos krepšinio lygos finalo, bet ir be medalių. Giedriaus Žibėno auklėtinių pasirodymas baigėsi jau čempionato ketvirtfinalyje.
Vilniečius jame eliminavo Utenos „Juventus“ krepšininkai, kurie šeštadienį pranoko juos sostinėje 101:95 bei laimėjo seriją iki dviejų pergalių 2:0.
„Galiu pasakyti tik tiek, kad tai yra gėdingiausia diena mano gyvenime. Viskas, ką galiu padaryti – atsiprašyti miesto, sirgalių, bendruomenės, nes čia yra visiškai ne „Ryto“ standartas... didžiulė gėda“, – po pralaimėjimo galvą nuleidęs kalbėjo „Ryto“ gynėjas A. Marčiulionis.
Trečiajame kėlinyje „Rytas“ dar turėjo dviženklį pranašumą, bet ketvirtasis ketvirtis virto šeimininkų košmaru.
„Darėme klaidų. Nesumetėme metimų, kuriuos turėjome įmesti, sunku net apie tas varžybas šnekėti“, – tęsė vilnietis.
Jis pridūrė, kad kol kas sunku racionaliai vertinti tai, kas šeštadienio vakarą įvyko Vilniuje.
„Emocijų daug. Bet pirminė emocija – gėda. Keista, kad sezonas jau baigtas, neturėjo taip būti. Sunku net kažką pasakyti. Esu šoke, jaučiu gėdą“, – užbaigė A. Marčiulionis.
