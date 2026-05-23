SportasKrepšinis

„Ryto“ sirgaliai komandą iš aikštės išlydėjo ir švilpimu, ir skanduote: „Ar jums ne gėda?“

2026 m. gegužės 23 d. 19:44
Lrytas.lt
Dar visai neseniai Vilniaus „Ryto“ krepšininkai triumfavo FIBA Čempionų lygoje, o gegužės 23-iąją užbaigė savo žygį Lietuvos krepšinio lygoje.
Daugiau nuotraukų (2)
Tiesa, žygį Giedriaus Žibėno auklėtiniai užbaigė ne finale, o tik ketvirtfinalyje. Sostinės klubas negalėjo perlipti Utenos „Juventus“ barjero ir pralaimėjo seriją 0:2.
Po šeštadienį Vilniuje vykusių antrųjį serijos rungtynių komandą atitinkamai iš aikštės išlydėjo ir jų sirgaliai.
Suaidėjus finalinei sirenai „Active Vilnius“ arenoje buvo galima išgirsti ir švilpimus, o kiek vėliau sekė ir skanduotė.
Susiję straipsniai
Saša Obradovičius liko be darbo

Saša Obradovičius liko be darbo

„Rytui“ istorinį antausį tėškęs „Juventus“ treneris po pergalės kreipėsi į savo žmoną

„Rytui“ istorinį antausį tėškęs „Juventus“ treneris po pergalės kreipėsi į savo žmoną

Į „Ryto“ krachą sureagavo ir Šaras – pasidalino ironiška žinute

Į „Ryto“ krachą sureagavo ir Šaras – pasidalino ironiška žinute

„Ar jums ne gėda? Mes klausiam, ar jums ne gėda?“, – skandavo ištikimiausi „Ryto“ sirgaliai iš „B tribūnos“.
Plačiau apie istorinį sostinės klubo krachą galite skaityti paspaudę čia.
Vilniaus RytasB tribūnaUtenos Juventus
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.