„Ryto“ sirgalių elgesio nesupratęs G. Žibėnas sulaukė klausimo apie ateitį Vilniuje

2026 m. gegužės 23 d. 20:15
Lrytas.lt
„Vieną dieną esame nešiojami ant rankų, o kitą – žemai ant grindų. Tokia yra realybė“, – atsiduso Vilniaus „Ryto“ treneris Giedrisu Žibėnas.
Krepšinio specialistui nepavyko įkvėpti komandos po ketvirtadienį Utenoje patirto pralaimėjimo – sekmadienį „Ryto“ laukė dar vienas smūgis: 95:101 „Juventus“ krepšininkams nusileidę vilniečiai baigė savo žygį dar Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalyje.
„Emociškai buvome labai tušti ir fiziškai buvome tušti. Mačiau, kaip atrodo komanda. Per 10 dienų tapome prasti žaidėjai – tiesiog skirtingos komandos. Turime išmokti šią pamoką“, – pripažino dar šį mėnesį su „Ryto“ ekipa pergalės dainas po FIBA Čempionų lygos finalo traukęs strategas.
Krepšinio specialistas spaudos konferencijoje taip pat sulaukė klausimo ir apie savo ateitį Vilniuje.
„Rytui" istorinį antausį tėškęs „Juventus" treneris po pergalės kreipėsi į savo žmoną

Į „Ryto" krachą sureagavo ir Šaras – pasidalino ironiška žinute

„Ryto" sirgaliai komandą iš aikštės išlydėjo ir švilpimu, ir skanduote: „Ar jums ne gėda?"

„Jūs manęs klausiate to praėjus 20 minučių po rungtynių?“, – į klausimą klausimu atsakė G. Žibėnas.
„Kažkiek nesupratau sirgalių, kad jie nepadėkojo komandai“– pečiai gūžčiojo kaunietis.
Jam taip pat buvo priminta, kad „Ryto“ sirgaliai komandą iš aikštės išlydėjo skanduotėmis „Ar jums ne gėda?“
„Susilaikysiu nuo atsakymo“, – trumpai atrėžė „Ryto“ treneris.
Sezonas „Rytui“ buvo itin permainingas – dar visai neseniai sostinės klubas triumfavo FIBA Čempionų lygoje.
G. Žibėnas pripažino, kad jei būtų reikėję pasirinkti – triumfas Čempionų lygoje bei pralaimėjimas LKL ketvirtfinalyje ar pralaimėjimas Čempionų lygoje, bet triumfas LKL – jis būtų pasilikęs ties triumfu Čempionų lygoje.
„Vienareikšmiškai – Čempionų lyga“, – teigė treneris.
