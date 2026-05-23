„Rytui“ istorinį antausį tėškęs „Juventus“ treneris po pergalės kreipėsi į savo žmoną

2026 m. gegužės 23 d. 19:13
Lrytas.lt
Utenos „Juventus“ iškovojo bene įspūdingiausią pergalę klubo istorijoje. Uteniškiai ketvirtfinalio serijoje iki dviejų pergalių dar kartą ant menčių patiesė Vilniaus „Rytą“.
Šeštadienį sostinėje vykusiame antrajame serijos mače uteniškiai nugalėjo varžovus 101:95.
Dar prieš antrąjį serijos mačą „Juventus“ treneris Laimonas Eglinskas kalbėjo, kad jo auklėtiniai laimės šias rungtynes.
„Esu žodžio žmogus“, – po pergalės BTV tiesioginiame eteryje šypsojosi krepšinio specialistas.
Jis taip pat atskleidė, kas buvo pagrindinis raktas į šią pergalę.
„Charakteris. Komandiškumas. Visi žino, kaip sunku čia žaisti, įspūdingi fanai, labai geras treneris, bet mūsų charakteris leido mums dominuoti“, – tęsė balandį komandos vairą perėmęs treneris.
Jis taip pat kreipėsi į savo žmoną.
„Noriu atsiprašyti savo meilės – žmonos, kad dar mėnesį turėsiu darbuotis“, – juokėsi krepšinio specialistas.
LKL pusfinalyje jo treniruojama komanda susikaus su Klaipėdos „Neptūno“ ir „Gargždų“ poros nugalėtoja.
