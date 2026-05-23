„Rytui“ istorinį antausį tėškęs „Juventus“ treneris po pergalės kreipėsi į savo žmoną

Šeštadienį sostinėje vykusiame antrajame serijos mače uteniškiai nugalėjo varžovus 101:95.
Dar prieš antrąjį serijos mačą „Juventus“ treneris Laimonas Eglinskas kalbėjo, kad jo auklėtiniai laimės šias rungtynes.
„Esu žodžio žmogus“, – po pergalės BTV tiesioginiame eteryje šypsojosi krepšinio specialistas.
Jis taip pat atskleidė, kas buvo pagrindinis raktas į šią pergalę.
„Charakteris. Komandiškumas. Visi žino, kaip sunku čia žaisti, įspūdingi fanai, labai geras treneris, bet mūsų charakteris leido mums dominuoti“, – tęsė balandį komandos vairą perėmęs treneris.
Jis taip pat kreipėsi į savo žmoną.
„Noriu atsiprašyti savo meilės – žmonos, kad dar mėnesį turėsiu darbuotis“, – juokėsi krepšinio specialistas.
LKL pusfinalyje jo treniruojama komanda susikaus su Klaipėdos „Neptūno“ ir „Gargždų“ poros nugalėtoja.