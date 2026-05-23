Aiškios visos LKL pusfinalių poros – ketvirtąjį bilietą nuskynė Klaipėdos „Neptūnas“

Gedimino Petrausko kariauna svečiuose 84:74 (19:22, 24:18, 19:10, 22:24) susitvarkė su „Gargždais“ ir ketvirtfinalio seriją laimėjo 2:0.
Pastarąjį sykį LKL, kurią remia „Betsson“, pusfinalyje „Neptūnas“ žaidė 2020 m.
Pusfinalyje klaipėdiečių laukia Utenos „Juventus“ iššūkis. Šio etapo kovos startuoja antradienį.
Geresnį startą rungtynėms uždavė šeimininkai, kurie po kelių Pauliaus Petrilevičiaus atakų pirmavo 6:2. Nors skirtumą buvo bandoma auginti, Donatas Tarolis smeigė tritaškį, o Rihardas Lomažas realizavo baudas – 11:12.
Galiausiai šis latvis lygino rezultatą (14:14), Karlis Šilinis galėjo jį persverti, tačiau baudos skriejo pro šalį. Nojus Mineikis pataikė pirmą „Gargždų“ tritaškį (17:14) ir po pirmo kėlinio trapią persvarą turėjo Tomo Rinkevičiaus kariauna – 22:19.
Karlis Šilinis persvėrė rezultatą, smeigęs tritaškį (25:24), tuo pačiu jam atsakė Jaylonas Pipkinsas, dar tritaškį paleido ir N.Mineikis – 31:25.
Šeimininkų persvara augo (34:25), bet baudų metimų serija ir Rihardo Lomažo gera atkarpa tirpdė „Neptūno“ deficitą – 35:37. Harrisonas Cleary spurtą tęsė su tritaškiu (38:37), kuris išvedė į priekį klaipėdiečius. Po pirmos mačo dalies „Neptūnas“ buvo priekyje 43:40.
A.Majauskas ir Arnas Velička truktelėjo priekin uostamiesčio klubą, kuris po truputį krovėsi rekordinę persvarą. Skirtumas pasiekė dviženklę ribą (58:46) po Arno Beručkos tolimo šūvio, o kol šeimininkų puolimas strigo, po trijų ketvirčių „Neptūnas“ pirmavo 62:50.
R.Lomažas ir A.Majauskas neleido gargždiškiams priartėti labiau (70:56), nors A.Velička sėdo ant suolo susižeidęs koją. Apie save priminė Justinas Turneris ir Laurynas Vaištaras, bet K.Šilinis su A.Beručka po truputį tirpdė šeimininkų viltis – 77:63.
Maždaug 10 taškų skirtumas tvyrojo kurį laiką, tačiau A.Beručka toliau demonstravo taiklumą ir leido „Neptūnui“ ramiai baigti mačą – 84:72.