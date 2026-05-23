Į „Ryto“ krachą sureagavo ir Šaras – pasidalino ironiška žinute

„Juventus“ antrajame serijos mače pranoko Giedriaus Žibėno auklėtinius 101:95.
Po šios istorinės „Ryto“ nesėkmės socialinėje erdvėje ironiška žinute pasidalino ir Stambulo „Fenerbahce“ treneris Šarūnas Jasikevičius.
„Atsiprašau... Lietuvoje yra dvi komandos!!“, – instagrame rašė Šaras.
Primename, kad kiek anksčiau Š. Jasikevičius buvo Lietuvoje sukėlęs nemenką ažiotažą, kai po laimėtos Eurolygos ketvirtfinalio serijos kalbėjo, kad Lietuvoje yra tik viena komanda.
Šie krepšinio specialisto žodžiai užgavo Vilniaus „Ryto“ bendruomenę. Maža to, daugelis lietuvių šiuos Šaro žodžius palaikė kaip krepšinio bendruomenės suskaldymą.