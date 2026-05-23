Į „Ryto“ krachą sureagavo ir Šaras – pasidalino ironiška žinute

2026 m. gegužės 23 d. 19:21
Vilniaus „Rytas“ liko už Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio borto – šeštadienį vilniečių žygį čempionate užbaigė Utenos „Juventus“, kuri ketvirtfinalio serijoje iki dviejų pergalių laimėjo 2:0.
„Juventus“ antrajame serijos mače pranoko Giedriaus Žibėno auklėtinius 101:95.
Po šios istorinės „Ryto“ nesėkmės socialinėje erdvėje ironiška žinute pasidalino ir Stambulo „Fenerbahce“ treneris Šarūnas Jasikevičius.
„Atsiprašau... Lietuvoje yra dvi komandos!!“, – instagrame rašė Šaras.
Š.Jasikevičiaus instagram įrašas.
Primename, kad kiek anksčiau Š. Jasikevičius buvo Lietuvoje sukėlęs nemenką ažiotažą, kai po laimėtos Eurolygos ketvirtfinalio serijos kalbėjo, kad Lietuvoje yra tik viena komanda.
Šie krepšinio specialisto žodžiai užgavo Vilniaus „Ryto“ bendruomenę. Maža to, daugelis lietuvių šiuos Šaro žodžius palaikė kaip krepšinio bendruomenės suskaldymą.
Vilniaus RytasŠarūnas JasikevičiusLietuvos krepšinio lyga (LKL)

