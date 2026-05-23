Internete – Šaro auklėtinio mamos pasipiktinimas: „Siaubinga“

Vis dėlto Atėnuose vykstančios finalo ketverto varžybos nepraeina be nesklandumų, o juos labiausiai pajuto sirgaliai.
Ne išimtimi tapo ir „Fenerbahce“ žvaigždės Wade'o Baldwino mama, kuri socialinėje erdvėje išreiškė pyktį dėl organizacinių klaidų.
„Tai yra blogiausia finalo ketverto patirtis organizaciniu požiūriu. Šeimos autobusai buvo nukreipti 4 kartus dėl policijos nesusikalbėjimo, o vos jiems atvykus, rungtynės jau buvo prasidėjusios. Siaubinga“, – rašė W. Baldwino mama.
Kaip Lrytas skelbė anksčiau, nemaža fanų dalis taip pat patyrė sunkumų bandydami patekti į legendinę OAKA areną. Kai kurie žmonės savo įsigytų bilietų negavo, kai kurie vietoje pusfinalio bilietų gavo bilietus į sekmadienį vyksiantį finalą.
Nors buvo pranešta, kad problemos buvo išspręstos, dar rungtynių metu „Fenerbahce“ atstovai kvietė atsiliepti bilietų taip ir negavusiu fanus, kad šie visgi galėtų patekti į areną.
„Vienintelis liūdnas dalykas yra tai, kad daugybė „Fenerbahce“ fanų, kurie nusipirko bilietus, negalėjo įeiti. Eurolygai, visai jos organizacijai tai yra beprotiškai liūdna“, – po pralaimėjimo spaudos konferencijoje kalbėjo Šaras.
