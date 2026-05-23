Sportas Krepšinis

Jonas Mačiulis pateikė savo Eurolygos finalo favoritą

2026 m. gegužės 23 d. 08:49
Lrytas.lt
Legendinis Lietuvos krepšininkas bei praeityje Eurolygos čempionas Jonas Mačiulis taip pat stebi penktadienį prasidėjusias turnyro finalo ketverto kovas.
Atėnuose vykusiuose pusfinaliuose pergales nuskynė ir į finalą pateko Pirėjo „Olympiakos“ ir Madrido „Real“ klubai.
Paklaustas, kurią komandą jis palaikys finale, J. Mačiulis graikų žiniasklaidai atsakė net nedvejodamas.
„Tikiu, kad Madrido „Real“ laimės, jei O. Garuba nežais, bus sunku, bet komanda turi žaidėjų, kurie gali užpildyti spragą. Jaučiu, kad Madrido „Real“ laimės trofėjų“, – SDNA.gr cituoja J. Mačiulio žodžius.
Toks lietuvio pasisakymas nesukėlė jokios nuostabos – 2015 metais su Madrido „Real“ jis tapo Eurolygos čempionu.
Maža to, J. Mačiulis dukart Graikijos čempionu buvo patęs gindamas pagrindinio Pirėjo „Olympiakos“ priešo Atėnų „Panathinaikos“ klubo spalvas.
„Dvi komandos, kurios turėjo laimėti, tai ir padarė. Ruošiamės labai didelei Eurolygos šventei ir kovai tarp dviejų labai stiprių komandų“, – samprotavo jis.
