Jonas Valančiūnas pats prakalbo apie savo ateitį

Pasibaigus NBA sezonui lyg iš gausybės rago pasipylė pranešimai, kad 34-erių lietuviu domisi ne vienas Europos klubas. Išimtimi nėra ir Kauno „Žalgiris“ – apie tai pranešė naujienų portalų 15min.lt bei „Basketnews“ šaltiniai.
Tiesa, kol kas dar nėra aišku, kur pasuks J. Valančiūno karjera.
Lietuvis vis dar priklauso „Denver Nuggets“ klubui, bet užsienio žiniasklaidoje vis garsiau kalbama, kad „Nuggets“ jau žvalgosi pamainos vidurio puolėjui iš Lietuvos.
Naujienų portalo „Basketnews“ žurnalisto Mykolo Abručio paklaustas, ar jis dar tikisi žaisti Denverio klubo gretose, J. Valančiūnas atsakė mįslingai.
„Vilties visada yra. Pamatysime, kokius sprendimus priims vadovybė ir kokius ėjimus atliks klubas. Viskas yra jų rankose. Dabar darbas vyksta biure – jie viską dėlioja. Pažiūrėsime, ką nuspręs“, – M. Abručiui kalbėjo J. Valančiūnas.
Šiame NBA sezone vidurio puolėjas vidutiniškai per dvikovą įmesdavo po 8,4 taško, atkovodavo po 4,9 kamuolio ir atliko po 1,1 rezultatyvaus perdavimo.