SportasKrepšinis

Jonas Valančiūnas pats prakalbo apie savo ateitį

2026 m. gegužės 23 d. 10:09
Lrytas.lt
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kapitonas Jonas Valančiūnas vėl atsidūrė dėmesio centre.
Daugiau nuotraukų (3)
Pasibaigus NBA sezonui lyg iš gausybės rago pasipylė pranešimai, kad 34-erių lietuviu domisi ne vienas Europos klubas. Išimtimi nėra ir Kauno „Žalgiris“ – apie tai pranešė naujienų portalų 15min.lt bei „Basketnews“ šaltiniai.
Tiesa, kol kas dar nėra aišku, kur pasuks J. Valančiūno karjera.
Lietuvis vis dar priklauso „Denver Nuggets“ klubui, bet užsienio žiniasklaidoje vis garsiau kalbama, kad „Nuggets“ jau žvalgosi pamainos vidurio puolėjui iš Lietuvos.
Susiję straipsniai
Internete – Šaro auklėtinio mamos pasipiktinimas: „Siaubinga“

Internete – Šaro auklėtinio mamos pasipiktinimas: „Siaubinga“

Jonas Mačiulis pateikė savo Eurolygos finalo favoritą

Jonas Mačiulis pateikė savo Eurolygos finalo favoritą

Prie sienos priremtas Vilniaus „Rytas“ išplatino pranešimą

Prie sienos priremtas Vilniaus „Rytas“ išplatino pranešimą

Naujienų portalo „Basketnews“ žurnalisto Mykolo Abručio paklaustas, ar jis dar tikisi žaisti Denverio klubo gretose, J. Valančiūnas atsakė mįslingai.
„Vilties visada yra. Pamatysime, kokius sprendimus priims vadovybė ir kokius ėjimus atliks klubas. Viskas yra jų rankose. Dabar darbas vyksta biure – jie viską dėlioja. Pažiūrėsime, ką nuspręs“, – M. Abručiui kalbėjo J. Valančiūnas.
Šiame NBA sezone vidurio puolėjas vidutiniškai per dvikovą įmesdavo po 8,4 taško, atkovodavo po 4,9 kamuolio ir atliko po 1,1 rezultatyvaus perdavimo.
Jonas ValančiūnasDenver NuggetsNBA

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.