Oficialu: Margiris Normantas priėmė sprendimą dėl ateities

2026 m. gegužės 23 d. 15:28
Lrytas.lt
Praeityje du kartus Lietuvos krepšinio čempionu tapęs Margiris Normantas toliau liks rungtyniauti užsienyje.
Oficialiai pranešta, kad lietuvis susitarė su Bilbao „Surne Basket“ komanda dėl naujos sutarties.
Skelbiama, kad lietuvis pasirašė sutartį su kontrakte numatytą formulę 1+1.
„Surne Basket“ klubas šį sezoną triumfavo FIBA Europos taurės turnyre.
Ispanijos lygoje vilnietis renka po 7,8 taško, 2,2 atkovoto kamuolio, 1,8 rezultatyvaus perdavimo ir 7 naudingumo balus.
Europiniame turnyre M. Normantas rinko po 8,5 taško, 1,9 atkovoto kamuolio, 3,1 rezultatyvaus perdavimo ir 9,1 naudingumo balo.
