Oficialu: Margiris Normantas priėmė sprendimą dėl ateities

Oficialiai pranešta, kad lietuvis susitarė su Bilbao „Surne Basket“ komanda dėl naujos sutarties.
Skelbiama, kad lietuvis pasirašė sutartį su kontrakte numatytą formulę 1+1.
„Surne Basket“ klubas šį sezoną triumfavo FIBA Europos taurės turnyre.
Ispanijos lygoje vilnietis renka po 7,8 taško, 2,2 atkovoto kamuolio, 1,8 rezultatyvaus perdavimo ir 7 naudingumo balus.
Europiniame turnyre M. Normantas rinko po 8,5 taško, 1,9 atkovoto kamuolio, 3,1 rezultatyvaus perdavimo ir 9,1 naudingumo balo.