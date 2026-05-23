Pasižymėkite: paaiškėjo, kada startuos LKL pusfinaliai

Dėl vietos finale šįkart susikaus Kauno „Žalgiris“ ir Panevėžio „Lietkabelis“. Abu klubai rezultatu 2:0 įveikė savo oponentus ketvirtfinalyje – atitinkamai „Jonavą Hipocredit“ ir „Šiaulius“.
Pusfinalių etapo starto data priklausys nuo rezultatų likusiose serijose, kuriose antrieji mačai bus žaidžiami šeštadienį.
Jei Utenos „Juventus“ ir Klaipėdos „Neptūnas“ darsyk įveiks savo varžovus, pusfinalių etapas startuos jau antradienį. Jei bent vienoje ketvirtfinalio serijoje prireiks lemiamo susitikimo, pusfinaliai prasidės trečiadienį.
Pusfinaliuose bus žaidžiama iki trijų pergalių.