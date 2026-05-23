SportasKrepšinis

Pasižymėkite: paaiškėjo, kada startuos LKL pusfinaliai

2026 m. gegužės 23 d. 10:42
Lietuvos krepšinio lyga
Penktadienio vakarą pasibaigus dviem ketvirtfinalio serijoms, paaiškėjo pirmoji LKL, kurią remia „Betsson“, pusfinalio pora.
Daugiau nuotraukų (1)
Dėl vietos finale šįkart susikaus Kauno „Žalgiris“ ir Panevėžio „Lietkabelis“. Abu klubai rezultatu 2:0 įveikė savo oponentus ketvirtfinalyje – atitinkamai „Jonavą Hipocredit“ ir „Šiaulius“.
Pusfinalių etapo starto data priklausys nuo rezultatų likusiose serijose, kuriose antrieji mačai bus žaidžiami šeštadienį.
Jei Utenos „Juventus“ ir Klaipėdos „Neptūnas“ darsyk įveiks savo varžovus, pusfinalių etapas startuos jau antradienį. Jei bent vienoje ketvirtfinalio serijoje prireiks lemiamo susitikimo, pusfinaliai prasidės trečiadienį.
Pusfinaliuose bus žaidžiama iki trijų pergalių.
Kauno ŽalgirisPanevėžio LietkabelisLietuvos krepšinio lyga (LKL)

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.