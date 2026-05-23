SportasKrepšinis

Po Eurolygos pusfinalio vienas iš „Fenerbahce“ vadovų pratrūko – rėžė be užuolankų

2026 m. gegužės 23 d. 14:06
Lrytas.lt
Šarūno Jasikevičiaus ir jo treniruojamos Stambulo „Fenerahce“ komandos žygis Eurolygoje baigėsi ties pusfinalio barjeru. Penktadienį vykusiame mače turkai Atėnuose nusileido Pirėjo „Olympiakos“ krepšininkams.
Daugiau nuotraukų (2)
Pasibaigus rungtynėms vienas iš „Fenerbahce“ klubo vadovų Cemas Ciritci negailėjo kritikos Eurolygai.
Turkas stipriai sukritikavo finalo ketverto organizatorius dėl netvarkos tribūnose, kai į OAKA areną negalėjo patekti „Fenerbahce“ sirgaliai.
Kaip Lrytas skelbė anksčiau, nemaža fanų dalis patyrė sunkumų bandydami patekti į legendinę OAKA areną. Kai kurie žmonės savo įsigytų bilietų negavo, kai kurie vietoje pusfinalio bilietų gavo bilietus į sekmadienį vyksiantį finalą.
Susiję straipsniai
Pasižymėkite: paaiškėjo, kada startuos LKL pusfinaliai

Pasižymėkite: paaiškėjo, kada startuos LKL pusfinaliai

Žalgirietis nusprendė pakeisti sporto šaką – plušo neįprastoje treniruotėje

Žalgirietis nusprendė pakeisti sporto šaką – plušo neįprastoje treniruotėje

Eurolygos finalo ketvertas – per užsienio spaudos prizmę: Šaro „Fenerbahce“ sulaukė pastabų

Eurolygos finalo ketvertas – per užsienio spaudos prizmę: Šaro „Fenerbahce“ sulaukė pastabų

Nors buvo pranešta, kad problemos buvo išspręstos, dar rungtynių metu „Fenerbahce“ atstovai kvietė atsiliepti bilietų taip ir negavusius fanus, kad šie visgi galėtų patekti į areną.
„Vakar Atėnuose pralaimėjome pusfinalį ir matėme kaip blogai buvo suorganizuotas vienas iš didžiausių Europos krepšinio renginių.
Finalinis ketvertas – tai ne tik krepšinis aikštėje. Šis renginys yra apie saugumą, sąžiningumą, sirgalių teises, bilietų valdymą, tribūnų dizainą ir pagarbą svečių komandai.
Tačiau vakar Atėnuose „Fenerbahce“ sirgaliai, kurie nusipirko bilietus, nukeliavo tūkstančius kilometrų, liko laukti prie arenos vartų.
Šeimos buvo išskirtos, žmonės palikti nežinioje, o tribūnų išdėstymas virto visišku chaosu. Kol „Fenerbahce“ gerbėjai bandė patekti į areną, priešininkų komandos gerbėjai buvo šeimų tribūnose.
Tai nepriimtina.
Fenerbahce ir Olympiakos kova Eurolygos pusfinalyje<br>EPA/ELTA nuotr. Daugiau nuotraukų (2)
Fenerbahce ir Olympiakos kova Eurolygos pusfinalyje
EPA/ELTA nuotr.
Taip pat tikimės aiškaus, konkretaus ir įtikinamo Eurolygos bei organizatorių paaiškinimo dėl rimtų viešai pateiktų gerbėjų ir piliečių skundų, kad į areną įėjo maždaug 5000 „Olympiakos“ sirgalių be bilietų.
Jei tiesa, kad bilietų turėtojai buvo palikti lauke, o žmonės be bilietų įėjo, tai nebėra paprasta organizacinė problema – tai tiesioginis gerbėjų teisių pažeidimas ir organizacijos patikimumo žlugimas.
Tai, kas įvyko vakar, yra ne tik „Fenerbahče“ problema. Tai Europos krepšinio patikimumo klausimas.
Ir vakar Atėnuose šis patikimumas patyrė stiprų smūgį.
Visiems tiems, kurie pažeidė „Fenerbahce“ gerbėjų teises, užmerkė akis ir pasirinko tylą, ši naktis įeis į istoriją kaip gėdos naktis“, – be užuolankų rėžė „Fenerbahce“ valdybos narys.
Stambulo Fenerbahcesirgaliaibilietai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.