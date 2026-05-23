Prie sienos priremtas Vilniaus „Rytas“ išplatino pranešimą

Giedriaus Žibėno auklėtiniai serijoje iki dviejų pergalių atsilieka 0:1. Tai reiškia, kad „Rytas“ nebeturės teisės nė karto suklysti, pralaimėjimas pirmą kartą istorijoje užbaigtų sostinės klubo pasirodymą jau ketvirtfinalyje.
Antrojo serijos mačo Vilniuje išvakarėse „Rytas“ išplatino viešą pranešimą.
„Atsižvelgiant į didėjantį bendruomenės susidomėjimą Vilniaus „Ryto“ komandos žaidėjų fizine būkle, norėtume pateikti išsamų krepšininkų sveikatos būklės atnaujinimą.
Kay Bruhnke: po traumos, patirtos gegužės 21 d. rungtynėse su Utenos ekipa, Kay buvo atlikti išsamūs tyrimai. Šiuo metu ir toliau atliekami tyrimai, siekiant įvertinti jo galimybes grįžti į aikštelę kaip įmanoma greičiau.
Jordan Caroline: Jordan patyrė nedidelę rankos traumą FIBA Čempionų lygos finale, dėl kurios pastaruoju laiku negalėjo žaisti. Situacija yra vertinama kasdien, tikimės greito krepšininko sugrįžimo.
Jerrick Harding: Jerrick taip pat susižeidė FIBA Čempionų lygos finale. Tikėjomės, kad vakar dienos rungtynėse su Utenos „Juventus“ jis jau galės žaisti, tačiau apšilimo metu krepšininkas pajautė skausmus, todėl siekiant išvengti didesnės žalos, nuspręsta nerizikuoti.
Simonas Lukošius: Simonas treniruotės metu susižeidė ranką. Sužeidimas nėra rimtas, tačiau krepšininkas jautė skausmą, todėl nuspręsta neregistruoti jo rungtynėms. Situacija yra sprendžiama kasdien, atsižvelgiant į paties krepšininko savijautą.
Martynas Echodas rungtynėse nežaidė trenerio sprendimu.
Vilniaus „Ryto“ komanda atidžiai stebi visų žaidėjų būklę ir deda visas pastangas, kad jie kuo greičiau ir saugiau grįžtų į aikštelę“, – buvo rašoma komandos pranešime.
Antrosios serijos rungtynės vyks šeštadienį, 16:50 val.
