Vilniuje – neįprastas reginys: internete plinta vaizdo įrašas iš „Ryto“ arenos tribūnų

2026 m. gegužės 23 d. 21:10
Kol kas panašu, kad Lietuvos krepšinio bendruomenei vis dar sunku patikėti, bet tai įvyko – Vilniaus „Rytas“ liko be Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio.
Šeštadienį vilniečius iš šalies pirmenybių eliminavo Utenos „Juventus“, kuri laimėjo antrąjį ketvirtfinalio mačą 101:95 bei triumfavo serijoje iki dviejų pergalių 2:0.
Nusivylimo dėl nesėkmės itin neslėpė „Ryto“ sirgaliai.
Suaidėjus finalinei sirenai „Active Vilnius“ arenoje buvo galima išgirsti ir švilpimus, o kiek vėliau sekė ir skanduotė.
„Ar jums ne gėda? Mes klausiam, ar jums ne gėda?“, – skandavo ištikimiausi „Ryto“ sirgaliai iš „B tribūnos“.
Maža to, internete ėmė plisti vaizdo įrašas su tikrai neįprastu reginiu jame.
Vaizdo įraše buvo galima matyti, kaip tribūnas paliekantys Vilniaus „Ryto“ sirgaliai ploja grupelei į sostinę atvykusių Utenos „Juventus“ aistruolių.
Pastarieji taip pat atsakė vilniečiams plojimais.
„Štai, kaip atrodo pagarba“, – rašė įrašu pasidalinęs puslapis „lithuaniansport“.
