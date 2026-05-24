„Barcelona“ drebins neeiliniai pokyčiai – klubą paliks vienas iš simbolių

Ispanijos naujienų portalas „Mundo Deportivo“ skelbia, kad Katalonijos krepšinio klubą paliks praeityje šioje komandoje žaidęs, o dabar generalinio direktoriaus pareigas užėmęs Juanas Carlosas Navarro.
Iš pareigų turėtų pasitraukti ir komandoje besidarbavęs Mario Fernandezas. Neaiškus išlieka ir trenerio Xavi Pascualio likimas – vis garsiau kalbama, kad krepšinio specialisto kitą sezoną komandoje sirgaliai nebeiišvys.
Primename, kad J. C. Navarro „Barcelona“ klube su pertraukomis žaidė beveik du dešimtmečius.
Vis dėlto kaip komandos vadovui jam Eurolygos laimėti nepavyko.
Maža to, „Barcelona“ nebeiškovojo nė vieno titulo, kai komandą 2023 metais paliko treneris Šarūnas Jasikevičius.