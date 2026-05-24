SportasKrepšinis

Aistros Atėnuose: ant kojų sukelta riaušių policija, „Olympiakos“ žaidėjai nesulaikė ašarų

2026 m. gegužės 24 d. 23:15
Lrytas.lt
Sekmadienį Atėnuose nugriaudėjo įspūdingo grožio Eurolygos finalas. Jame pergalę rezultatu 92:85 šventė Pirėjo „Olympiakos“, kuri turnyro titulą iškovojo po 13 metų pertraukos.
Daugiau nuotraukų (3)
Dar likus pusei kėlinio iki ketvirtojo ketvirčio pabaigos pilnutėlėje OAKA arenoje ant kojų buvo sukelta riaušių policija, kuri užtvėrė kelią „Olympiakos“ sirgaliams įsiveržti į aikštę.
Nuaidėjus finalinei sirenai „Olympiakos“ žaidėjai ir klubo legendos nesulaikė ašarų, o daugiatūkstantinė graikų minia traukė pergalės dainas.
Maža to, graikai nutraukė prakeiksmą – tapo pirmąja komanda modernioje Eurolygos istorijoje, kuri laimėjo turnyrą į finalo ketvertą žengdama iš pirmosios vietos reguliariajame sezone.
Susiję straipsniai
„Barcelona“ drebins neeiliniai pokyčiai – klubą paliks vienas iš simbolių

„Barcelona“ drebins neeiliniai pokyčiai – klubą paliks vienas iš simbolių

Kovoje dėl S. Francisco – netikėtas konkurentas: dar vienas klubas žada plačiai atverti piniginę

Kovoje dėl S. Francisco – netikėtas konkurentas: dar vienas klubas žada plačiai atverti piniginę

Prakeiksmas nutrauktas: beprotiškame Eurolygos finale – Pirėjo „Olympiakos“ triumfas

Prakeiksmas nutrauktas: beprotiškame Eurolygos finale – Pirėjo „Olympiakos“ triumfas

Plačiau apie rungtynes galite skaityti paspaudę čia.
Pirėjo OlympiakosMadrido RealEurolyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.