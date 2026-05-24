Antausį gavusi „Ryto“ žvaigždė pratrūko: „Jūs, šikniai, nieko nesuprantate“

Krepšininkas neslėpė skambių frazių po to, kai jo atstovaujama komanda 95:101 nusileido Utenos „Juventus“ ir baigė savo pasirodymą dar Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalyje.
„Lol (daug juoko). Dabar visi turi ką pasakyti. Jūs, šikniai, nieko nesuprantate apie sunkią sezono kasdienybę profesionaliame sporte. Nepaisant pabaigos, ši komanda parodė atsparumą. Būtent todėl esame FIBA Čempionų lygos čempionai“, – instagrame rašė legionierius.
Į FIBA Čempionų simbolinį penketą įtrauktas krepšininkas taip pat nulenkė galvą prieš varžovus.
„Kalbant apie mane, niekas negali pasakyti, kad nesu karys, kai kalbame apie krepšinį. Jei tik žinotumėte, ką man teko išgyventi... Tačiau nukeliu kepurę prieš „Juventus“, jie užuodė kraują ir tuo pasinaudojo, pagarba“, – rašė jis.
