Į Vilniaus „Ryto“ fiasko sureagavo ir klubo legenda

Sostinės klubas šeštadienį vykusiame antrajame serijos mače 95:101 nusileido Utenos „Juventus“ klubui ir pralaimėjo seriją iki dviejų pergalių 0:2.
Šias rungtynes gyvai „Active Vilnius“ arenoje stebėjo ir ilgametis Vilniaus „Ryto“ krepšininkas Martynas Gecevičius.
„Pirminė reakcija, kad tai buvo įspūdingos rungtynės. Reiktų pradėti nuo to, nepaisant, kaip čia viskas baigėsi tiek „Rytui“, tiek ir „Ryto“ sirgaliams, nes yra kita pusė – „Juventus“ ir „Juventus“ sirgaliai, kuriems toks rungtynės buvo didžiausia pergalė klubo istorijoje“, – „O, Sportas“ tinklalaidėje „Ant karštų“ vos po rungtynių sureagavo 38-erių krepšininkas.
Net šešerius metus su pertraukomis „Ryte“ rungtyniavusiam M. Gecevičiui labiausiai įstrigo sostinės klubo sirgalių reakcijos.
„Kadangi „Rytas“ pralošė namie, tai viską geriausiai atspindėjo komandos sirgaliai. Kaip jie sureagavo. Tiesiog nuščiuvo visa arena, lyg kažkas būtų orą ištraukęs. Visi pasimetę, toks jausmas, kad visi dairosi aplinkui ir bando suprasti, ką mes čia žiūrėjome.
Labai daug emocijų, daug veidų, arenoje dar pabuvau kokias geras 15 minučių, tad teko matyti, kad kai kurie sirgaliai net neišeina išėjimų link, tiesiog sėdi arenoje, žiūri į vieną tašką. Labai daug emocijų pamačiau, nemažai tų emocijų ir pats patyriau žiūrėdamas“, – laidos vedėjui Tomui Langviniui tęsė jis.
M. Gecevičiaus teigimu, „Rytą“ mačo pabaigoje vis labiau slėgė įtampa.
„Rungtynių kokybė, kaip tokio įtemptumo mače buvo gana solidi, iki tol, kol „Rytui“ reikėjo tiesiog susimesti metimus pabaigoje. 12 taškų ketvirtajame kėlinyje parodo, kad „Rytas“ tų metimų gale nesusimetė ir neatlaikė tos įtampos, nors atrodė, kad du kartus jau buvo sugebėję perlaužti rungtynes“, – kalbėjo praeityje taip pat ir Utenos „Juventus“ rungtyniavęs krepšininkas.
Dukart Eurolygos čempionas pirštu dūrė ir į faktą, kad namų aikštės pranašumą turėjęs Vilniaus „Rytas“ sutiko susikeisti pirmosiomis serijos rungtynėmis su Utenos klubu.
„Aš kai sužinojau tą faktą, buvau nustebęs. Bet tu juk žaidi iki dviejų pergalių, ne iki trijų, ne iki keturių, nėra taip, kad tas pirmas rungtynes pralošęs, vėliau turėsi laiko atsitiesti. G. Žibėnas po pirmojo pralaimėjimo sakė, kad serija tik prasidėjo. Taip, prasidėjo, bet ta serija labai trumpa, tau trūksta vieno pralaimėjimo ir įvyks tai, kas šiandien įvyko.
Čia nėra NBA, kai žaidžiama iki keturių pergalių, kad tas pirmas namų rungtynes sukeisti. O čia nuvažiuoji, prapyli ir viso gero. Spaudimo „Rytas“ neatlaikė.
Kiek žinau, čia buvo trenerių sprendimas, patys treneriai taip pasirinko. Buvo variantas žaisti dieną anksčiau, bet namuose, arba susikeisti su Utena, jie pasirinko susikeisti, nežinau, ar ta diena būtų kažką pakeitusi. Man atrodo, kad kažkiek per daug atsainiai pažiūrėta į tą situaciją, kažkiek neįvertintas Utenos žaidimas“, – kalbėjo M. Gecevičius.
