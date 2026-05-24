Kovoje dėl S. Francisco – netikėtas konkurentas: dar vienas klubas žada plačiai atverti piniginę

Naujienų portalo „Basketnews“ žurnalisto Donato Urbono šaltiniai skelbia, kad į 28-erių prancūzą nusitaikė Vilerbano ASVEL klubas.
Vienas iš Eurolygos autsaiderių ant stalo žada dėti milžiniškus pinigus, o žalgiriečiui skirtas pasiūlymas gali pranokti net ir Europos milžinių siūlomą atlyginimą.
Pridedama, kad ASVEL turi ambicijų surinkti vieną didžiausių biudžetų visoje Eurolygoje.
Šiame Eurolygos sezone S. Francisco vidutiniškai per dvikovą įmesdavo po 16,5 taško, atlikdavo po 6,6 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo po 19,2 naudingumo balo.
Krepšininkas buvo įtrauktas į pirmąjį Eurolygos simbolinį penketą bei liko antras naudingiausio reguliariojo sezono žaidėjo rinkimuose.
