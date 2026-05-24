Krepšinio ekspertas liko nesupratęs G. Žibėno pasakytų žodžių: „Kažkiek nevyriška“

Pasibaigus rungtynėms savo komentarais pasidalino ir „Ryto“ treneris Giedrius Žibėnas, ir komandos gynėjas Augustas Marčiulionis.
Tiesa, jų pasakyta rekotrika smarkiai skyrėsi.
Jei A. Marčiulionis teigė, kad jis yra šokiruotas dėl tokio rezultato ir jam tai yra gėdingiausia diena gyvenime, „Ryto“ treneris G. Žibėnas neskubėjo dėl pralaimėjimo daryti tragedijos ir priminė komandos triumfą FIBA Čempionų lygoje.
Susiję straipsniai
Šie spaudos konferencijoje ištarti krepšinio specialisto žodžiai atkreipė eksperto Tomo Purlio dėmesį, kuris pasidalino savo mintimis „Basketnews“ tinklalaidėje „Savas kiemas“.
„Vėl pasiteisinimai dėl traumų, jokių priekaištų žaidėjams. Ir vėl... sako, kad du iš trijų iškeltus tikslus įvykdėme. Ta prasme? Tai tu laimėjai Čempionų lygą ir viskas? Tu gali „gauti“ ketvirtfinalį ir čia nieko tokio? Nieko tokio, kad per 30 metų klubas neišeina į pusfinalį? Čia viskas tvarkoje?
Dabar „Žalgiris“ pralaimėtų Jonavai ir Tomas Masiulis sakytų, kad viskas gerai, mes gi išėjome į Eurolygos ketvirtfinalį ir laimėjome KMT. Klausykite, man to dalyko (atsiprašymo ir atsakomybės prisiėmimo) man labai trūko.
Jau buvo vienas kartas, kai dėl trijų žaidėjų prieš „Žalgirį“ buvo prisišnekėta, o dabar taip žiūri... tikrai vertinu už tuos pasiekimus, vertinu ir kaip žmogų, bet tu pasakyk gėda, kad nėra jokių pasiteisinimų, o dabar sakai, kad laimėjai Čempionų lygą... kažkiek nevyriška“, – sekmadienio popietę tinklalaidėje kalbėjo T. Purlys.
Plačiau apie „Ryto“ ir „Juventus“ akistatą galite skaityti paspaudę čia.
Tomas PurlysGiedrius ŽibėnasVilniaus Rytas
Rodyti daugiau žymių