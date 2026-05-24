Lietuvą pribloškusi „Juventus“ sensacija – privertė atsiversti LKL istorijos metraščius

Lietuvos krepšinio lygoje per 33 sezonus komandos, kurios reguliariajame sezone užėmė žemesnę vietą, ketvirtfinalio seriją laimėjo 15 kartų. Tačiau tik šį savaitgalį ketvirtfinalyje pirmą kartą pergalę šventė komanda, kuri reguliariajame sezone buvo tik septinta.
Istorinius ledus pralaužė Utenos „Juventus“. Utenos krepšininkai reguliariajame sezone laimėjo tik 12 iš 32 rungtynių ir užėmė septintąją vietą. Bet prieš pat reguliariojo sezono pabaigą „Juventus“ vadovams pakeitus trenerį, komanda išskleidė sparnus ir ketvirtfinalio serijoje 2:0 nugalėjo Vilniaus ‚Rytą“, kuris reguliariajame sezone pasiekė 20 pergalių ir finišavo antras.
Šį pavasarį net dvi ketvirtfinalio serijas laimėjo komandos, reguliariajame sezone užėmusios žemesnes vietas. Penktadienį seriją pergalingai pabaigė Panevėžio „Lietkabelis“, irgi 2:0 nugalėjęs „Šiaulius“. Reguliariajame sezone „Lietkabelis“ užėmė penktąją vietą, „Šiauliai“ – ketvirtąją.
Beje, nors „Juventus“ pirmą kartą LKL ketvirtfinalio serijoje įveikė „Rytą“, uteniškiai jau yra įpratę įveikti vilniečius ketvirtfinalyje. 2017 ir 2021 metais „Juventus“ dukart būtent ketvirtfinalyje išmetė „Rytą“ iš šalies taurės turnyro.
Iki šių metų tik vieną sezoną dvi ketvirtfinalio serijos baigėsi „staigmenomis“. Prieš 25 metus – 2001-aisiais – pergales ketvirtfinalyje pasiekė penktąją ir šeštąją vietas užėmusios komandos „Šiauliai“ ir Alytaus „Alita“. Šiauliečiai tais metais ketvirtfinalyje įveikė Vilniaus „Sakalus“, alytiškiai – Klaipėdos „Neptūną“.
Bent viena ketvirtfinalio serija formalaus autsaiderio pergale baigiasi jau penktą sezoną iš eilės. 2022 metais reguliariajame sezone žemesnę vietą užėmę „Šiauliai“ ketvirtfinalyje nugalėjo „Jonavą“, 2023 metais „Jonava“ įveikė Vilniaus „Wolves“, 2024 metais „Lietkabelis“ pranoko „Juventus“, o 2025 metais „Jonava“ dar kartą įveikė „Wolves“ krepšininkus.
LKL ketvirtfinalio „staigmenų“ rekordininkas yra Utenos klubas. „Juventus“ neturėdamas aikštės pranašumo ketvirtfinalio seriją laimėjo jau ketvirtą kartą.
2011 metais Utenos komanda ketvirtfinalyje įveikė „Šiaulius“, 2015 metais – Pasvalio „Pieno žvaigždes“, 2016 metais – „Prienus“. Visus tris praėjusius kartus (2011, 2015 ir 2016 m.) uteniškiai reguliariajame sezone užėmė penktąją vietą.