M. Grigonis pakeliui į Kauną – krepšininkas jau ant „Žalgirio“ slenksčio

Naujienų portalo BasketNews žurnalisto Donato Urbono šaltiniai skelbia, kad 32-ejų kaunietis pažengusiose derybose su Lietuvos čempionais.
Šiuo metu M. Grigonis atstovauja Atėnų „Panathinaikos“ klubui, bet rimtesnio vaidmens Graikijos komandoje jis nesulaukia.
Savo paskutinį sezoną Kaune gynėjas žaidė 2020–2021 metais.
Tąsyk jis Eurolygoje vidutiniškai per dvikovą įmesdavo po 13,4 taško, atkovodavo po 2,1 kamuolio, atlikdavo po 3,3 rezultatyvaus perdavimo ir rinko po 13,7 naudingumo balo.
Į Atėnų „Panathinaikos“ M. Grigonis persikėlė 2022–2023 metų sezone, o 2024 jis tapo Eurolygos čempionu.
Auksiniame sezone Eurolygoje jis vidutiniškai įmesdavo po 9 taškus ir atkovodavo po 2,7 kamuolio tiesa, vėliau gynėją vis labiau ėmė persekioti traumos.