Nulupęs „Ryto“ skalpą „Juventus“ vadovas pasidalino žinute

Primename, kad šeštadienį Utenos klubas Vilniuje vykusiame Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio mače 101:95 pranoko Vilniaus „Rytą“ ir laimėjo seriją iki dviejų pergalių 2:0.
Sekmadienio popietę E. Skersis socialinėje erdvėje pasidalino knygos „Mažasis princas“ nuotrauka, iš kurios kyšo meniškais žodžiais pažymėtas skirtukas.
„Tu drąsesnis nei manai, stipresnis nei atrodai ir protingesnis nei galvoji“, – buvo rašoma skirtuke.
Primename, kad bilietą į LKL pusfinalį iškovojusi „Juventus“ jame susikaus su Klaipėdos „Neptūno“ klubu.
Serija iki trijų pergalių kitą savaitę startuos Klaipėdoje.
