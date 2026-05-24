Nulupęs „Ryto“ skalpą „Juventus“ vadovas pasidalino žinute

2026 m. gegužės 24 d. 15:07
Vieną iš saldžiausių pergalių klubo istorijoje iškovojusios Utenos „Juventus“ klubo vadovas Eimantas Skersis sekmadienį feisbuke pasidalino meniška žinute.
Primename, kad šeštadienį Utenos klubas Vilniuje vykusiame Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio mače 101:95 pranoko Vilniaus „Rytą“ ir laimėjo seriją iki dviejų pergalių 2:0.
Sekmadienio popietę E. Skersis socialinėje erdvėje pasidalino knygos „Mažasis princas“ nuotrauka, iš kurios kyšo meniškais žodžiais pažymėtas skirtukas.
„Tu drąsesnis nei manai, stipresnis nei atrodai ir protingesnis nei galvoji“, – buvo rašoma skirtuke.
Primename, kad bilietą į LKL pusfinalį iškovojusi „Juventus“ jame susikaus su Klaipėdos „Neptūno“ klubu.
Serija iki trijų pergalių kitą savaitę startuos Klaipėdoje.
