Pamatykite: B. Marjanovičius prarado savitvardą – pašėlusį serbą ramino net L. Dončičiaus tėvas

Trečiose pusfinalio serijos rungtynėse jo atstovaujama Liublianos „Ilirija“ 74:97 (19:21, 24:28, 12:28, 19:20) nusileido Novo Mesto „Krka“ krepšininkams ir baigė pasirodymą pirmenybėse.
Ketvirtajame kėlinyje 37-erių serbas buvo išvarytas iš aikštės – kiek anksčiau jis buvo gavęs techninę pražangą, o jo pasirodymą užbaigė nesportinė pražanga prieš Blažą Mahkovicą.
Diskvalifikacinės pražangos sulaukęs serbas į rūbinę buvo išlydėtas įžeidžiančiomis varžovų sirgalių skanduotėmis – tai itin įsiutino B. Marjanovičių.
Savitvardą praradęs 224 cm milžinas ėjo aiškintis santykių tribūnų link, o pašėlusį serbą ramino Luka Dončičiaus tėvas Saša, kuris užima „Ilirija“ komandos vadovo pareigas.
Apramintas serbas iškulniavo į rūbinę, o jo atstovaujama komanda mačą užbaigė pralaimėjimu.