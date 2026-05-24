SportasKrepšinis

Pamatykite: B. Marjanovičius prarado savitvardą – pašėlusį serbą ramino net L. Dončičiaus tėvas

2026 m. gegužės 24 d. 11:00
Lrytas.lt
Video
Praeityje Kauno „Žalgiryje“ ir NBA rungtyniavęs serbas Bobanas Marjanovičius apie save priminė Slovėnijos krepšinio čempionate.
Daugiau nuotraukų (1)
Trečiose pusfinalio serijos rungtynėse jo atstovaujama Liublianos „Ilirija“ 74:97 (19:21, 24:28, 12:28, 19:20) nusileido Novo Mesto „Krka“ krepšininkams ir baigė pasirodymą pirmenybėse.
Ketvirtajame kėlinyje 37-erių serbas buvo išvarytas iš aikštės – kiek anksčiau jis buvo gavęs techninę pražangą, o jo pasirodymą užbaigė nesportinė pražanga prieš Blažą Mahkovicą.
Diskvalifikacinės pražangos sulaukęs serbas į rūbinę buvo išlydėtas įžeidžiančiomis varžovų sirgalių skanduotėmis – tai itin įsiutino B. Marjanovičių.
Susiję straipsniai
Į Vilniaus „Ryto“ fiasko sureagavo ir klubo legenda

Į Vilniaus „Ryto“ fiasko sureagavo ir klubo legenda

Po Šaro ir „Fenerbahce“ įsiūčio prabilo Eurolygos bosas

Po Šaro ir „Fenerbahce“ įsiūčio prabilo Eurolygos bosas

Lietuvą pribloškusi „Juventus“ sensacija – privertė atsiversti LKL istorijos metraščius

Lietuvą pribloškusi „Juventus“ sensacija – privertė atsiversti LKL istorijos metraščius

Savitvardą praradęs 224 cm milžinas ėjo aiškintis santykių tribūnų link, o pašėlusį serbą ramino Luka Dončičiaus tėvas Saša, kuris užima „Ilirija“ komandos vadovo pareigas.
Apramintas serbas iškulniavo į rūbinę, o jo atstovaujama komanda mačą užbaigė pralaimėjimu.
Bobanas MarjanovičiusLuka DončičiusSlovėnija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.